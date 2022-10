L’importanza di saper comunicare in pubblico: corso di ‘Public speaking’ organizzato dalla Confartigianato

Comunicare al meglio ciò che contraddistingue la propria azienda e la propria impresa rappresenta senz’altro un importante biglietto da visita. Il corso di ‘Public Speaking’, organizzato dalla Confartigianato di Imperia inieme alla docente Raffaella Rognoni, ha lo scopo di fornire diversi strumenti in grado di costruire una migliore fiducia nelle proprie capacità, di sviluppare abilità interpersonali anche attraverso una maggiore consapevolezza di sé, delle proprie emozioni e del proprio interlocutore.

L’obiettivo del corso è quello di fornire gli strumenti per:

· Comunicare efficacemente e con autorevolezza e presenza

· Costruire un discorso, ponendo attenzione all’apertura, all’esposizione dei contenuti e alla chiusura del discorso

· Capire il feedback e i bisogni dell’uditorio

· Gestire gli stati d’ansia e di stress

· Gestire efficacemente critiche e domande

· Vivere con consapevolezza e maestria le proprie emozioni

· Migliorare l’uso delle parole e delle pause

Il corso è strutturato in quattro lezioni da quattro ore ciascuna, ogni mercoledì a partire dal 16 novembre e fino al 7 dicembre dalle 16 alle 20. Il corso si terrà in presenza nella sede di Sanremo di Confartigianato, in Corso Nazario Sauro 36.

Durante il corso, il partecipante verrà ripreso mentre presenta il proprio discorso in pubblico e successivamente il video verrà analizzato assieme per riconoscere il proprio stile, le proprie peculiarità, i punti di forza e quelli da migliorare. A seguito delle osservazioni ricevute, si preparerà il nuovo discorso per la volta successiva fino al completamento del percorso. Per questo motivo, per permettere il miglior lavoro individualizzato possibile, il numero massimo degli iscritti è fissato a 12 persone.

Il curriculum di Raffaella Rognoni in materia è ricco di riconoscimenti che ne elevano la qualità professionale: Master in PNL, consulente HR e in comunicazione istituzionale e politica, Specializzata in Scienze e tecniche della narrazione e vari incarichi istituzionali in qualità di consigliera di parità supplente per la provincia di Imperia e per Regione Liguria per citarne alcuni.

Per informazioni e iscrizioni è possibile recarsi nella sede della Confartigianato a Sanremo, una mail all’indirizzo giovannini@confartigianatoimperia.it o telefonare al numero 0184/524517