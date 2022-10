Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università di Genova, al via oggi con 40 iscritti

È stato inaugurato stamane l’anno accademico 2022-2023 del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università di Genova, presso il Polo didattico Universitario di Bussana.



Il corso rappresenta un segno tangibile dell’impegno dell’Asl1 attraverso l’assegnazione di personale e di spazi dedicati, affinché i e le giovani abbiano una possibilità di studio accessibile nel nostro territorio che garantisca uno sbocco professionale sicuro. E nel contempo soddisfi la necessità di personale sanitario infermieristico nella Provincia di Imperia per rispondere ai bisogni di salute dei cittadini. Il Corso di Laurea, che vede 40 iscritti, ha durata triennale ed è organizzato nella provincia di Imperia grazie ad un’equipe di ASL 1 composta da Coordinatore teorico pratico dott.ssa Giulia Soldano e tre tutor didattici: Dott. Lorenzo Bracco, Dott.ssa Anna Zucchetto e Dott. Giorgio Gugole.



Per l’apertura dell’Anno Accademico 2022-23 sono intervenuti il Direttore Generale Asl1 Dr. Luca Filippo Maria Stucchi che ha portato i suoi saluti, il Direttore S.C Professioni Sanitarie Asl1 Dr Marino Anfosso e il Direttore Internal Auditing di Asl1 Dott. Piergianni Sciandra.