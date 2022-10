Le marche di cosmetici più vendute dalle farmacie online nel 2022

I cosmetici sono sempre tra le categorie più apprezzate da chi acquista sugli eCommerce Farmacia. Ecco un report di Migliorshop sui più venduti nel 2022.

Quali sono i cosmetici più venduti nel periodo post pandemico? E quali i marchi più apprezzati dai consumatori? Queste domande, che si rivelano cruciali per chi gestisce una farmacia online, hanno trovato risposta nel report di Migliorshop - la prima web agency in Italia specializzata nel settore - che ha analizzato i cosmetici più venduti dalle farmacie online nel 2022.

Il Covid è stato senza dubbio un fattore di accelerazione per l’eCommerce farmacia, che mai come in questo periodo ha aumentato esponenzialmente il proprio fatturato. I macrosettori farmaceutici che hanno più beneficiato dell’esplosione dell’eShop farmacia sono stati gli integratori e, appunto, i cosmetici.

Cosmetici: quali sono le marche più vendute nelle farmacie online nel 2022?

A fine 2020 Migliorshop aveva già provato a fare una fotografia sui cosmetici più venduti in piena fase pandemica. La classifica risultante aveva eletto Bionike e Vichy tra i brand in assoluto più apprezzati, soprattutto per la loro natura bio e innovativa.

Oggi le dinamiche sembrano essere leggermente cambiate, con l’ingresso tra i primi posti della graduatoria di altri brand. Nel dettaglio una cosa sembra chiara: tra gli articoli più apprezzati compaiono a pieno titolo i prodotti legati all’antiage.

Classifica dei brand più acquistati nell’eCommerce farmacia

6° posto - Filorga: rispetto alla classifica del 2020 è un’assoluta new entry. Il brand è nato nel 1978 come primo laboratori francese di medicina estetica. Il suo punto di forza è l’expertise nella creazione di trattamenti cosmetici in grado di agire sui segni del tempo, probabilmente la caratteristica principale che ha permesso al marchio di riscontrare tanto apprezzamento negli ultimi mesi.

Prodotto più apprezzato: Filorga Time Filler 5XP Crema Gel

5° posto – BioNike: il marchio appartenente a ICIM International perde la prima posizione ma resta tra i brand più apprezzati dai clienti. Decisiva nel loro successo è la propensione all’innovazione e alla sostenibilità. Non per niente BioNike significa “Vita” (Bio) e “Nike” (Vittoria). Anche quest’anno meritatamente in classifica.

Prodotto più apprezzato: BioNike Defence Xage

4° posto – Rilastil: Brand nato dalla passione di Domenico Ganassini, che ha unito le sue conoscenze farmaceutiche con la passione cosmetica. Oggi Rilastil offre ai suoi clienti un servizio di valore abbinando innovazione e tecnologia.

Prodotto più acquistato: Rilastil Corpo Smagliature

3° posto – Vichy: Marchio francese che deve le sue fortune all’acqua vulcanica di Vichy, nella regione francese di Auvergne. Grazie a quest’acqua, contenente almeno 15 minerali nutrienti e benefici per la nostra pelle, il brand riesce a produrre incredibili prodotti anti-age.

Prodotti più acquistati: Vichy Dercos e Vichy Neogenic Shampoo Anticaduta

2° posto – La-Roche Posay: Grande passo in avanti per questo brand fondato sulla città termale di La Roche Posay. Grazie al supporto di L’oreal il marchio ha iniziato a commercializzare prodotti cosmetici di elevata fattura e sempre più apprezzati dai consumatori.

Prodotti più acquistati: La Roche Posay Retinol, La Roche Posay Hyalu B5 e La Roche Posay Pure Vitamin.

1° posto – Nuxe: La grande sorpresa dei consumi cosmetici post-pandemici è il primo posto del brand Nuxe, che scala due posizioni (nel 2020 era terzo). Di recente formazione rispetto ai suoi competitor (è nato nel 1990) il marchio cerca di coniugare cosmetica, scienza e natura per produrre cosmetici di alta fattura, soprattutto in ambito anti-age.

Prodotto più acquistato: Nuxe Super Serum contro Rughe