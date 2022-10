Sanremo, in consiglio il caso dell’autovelox sull’Aurelia Bis. Artioli: “Si riporti il limite a 90 Km/h”

“Il limite sull’Aurelia Bis all’altezza di Valle Armea, dove è presente un autovelox, deve essere riportato a 90 Km/h”. Lo ha chiesto in consiglio comunale, con un apposito ordine del giorno, Andrea Artioli di Liguria Popolare. “Non è comprensibile anche perché nelle strade extraurbane a scorrimento il limite è di 90 e non di 70 – ha aggiunto – Inoltre chiediamo che gli incassi siano utilizzati esclusivamente per interventi sul territorio di Sanremo, in particolare nelle strade provinciali che collegano la città con Ceriana, Bajardo e Perinaldo”.

D’accordo si è dichiarato il capogruppo di Forza Italia Simone Baggioli, che ha aggiunto una considerazione: “Chi si accorge di aver valicato il limite in prossimità dell’uscita della galleria – ha detto - effettuata una frenata con un conseguente grave pericolo per chi segue”.

“Sono favorevole a questa proposta – è intervenuto Mario Robaldo – E’ un tratto ancora più largo dell’autostrada, dove sono assenti i marciapiedi laterali, quindi non si capisce il motivo di questo limite. La situazione di pericolo con le frenate all’uscita della galleria è reale, inoltre questo servizio è limitato, perché molti automobilisti quando entrano nella galleria seguente accelerano per tornare anche a 140 Km/h. Mi hanno riferito che la Provincia abbia posto questo limite perché si trattava di un centro abitato, in realtà gli unici che vi abitano sono i morti perché a quell’altezza c’è solo un campo santo. Insomma...credo che l’unico scopo sia quello di fare dei soldi”.

“Se si lascia andare la macchina, va oltre i 70 Km/h – ha detto Luca Lombardi di Fratelli d’Italia – Io non voglio pensare che sia una decisione punitiva, ma che ci sia un motivo preciso che però non conosco. Bisognerà quindi capire, tramite i tecnici, cosa abbia portato a questo limite".

“Come maggioranza siamo favorevoli – ha dichiarato il capogruppo di Sanremo al Centro Marco Viale - L’Amministrazione chiederà spiegazioni alla Provincia. Chiedo però anche ai nostri rappresentanti in Provincia di attivarsi per la città. Personalmente preferisco come concetto il tutor, che calcola la media evitando le frenate improvvise che si verificano prima degli autovelox”.

La pratica non è stata votata, perché sarà oggetto di un ulteriore approfondimento tecnico. La vicenda andrà comunque avanti.