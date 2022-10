Sanremo: esordio in consiglio comunale per il neo segretario Monica Di Marco. Interpellanze dedicate ai lavori pubblici

Esordio in consiglio comunale a Sanremo per il neo segretario Monica Di Marco, proveniente dal Comune di Ventimiglia in sostituzione Stefania Caviglia, entrata in servizio nelle ultime settimane. "Desidero rivolgere a lei il benvenuto a nome di tutto il consiglio, augurandole un buon lavoro" ha detto il Presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande, che ha poi fatto i complimenti al neo Senatore Gianni Berrino, già consigliere ed assessore comunale, "Per il risultato elettorale ottenuto". Un ricordo è stato anche portato dell'ex consigliere comunale Alberto Siccardi (prima Amministrazione Bottini) recentemente scomparso.

L’assise si è aperta come di consueto con la parte riservata alle question time. In apertura il consigliere Andrea Artioli che ha chiesto una riorganizzazione nell’organizzazione dei locali comunali alle associazioni cittadine. “Il Club Tenco condivide gli spazi dell’ex deposito ferroviario con alcune associazioni, tra cui il Moto Club – ha detto – per una migliore organizzazione si potrebbe riservare a quest’ultimo uno spazio presso il Mercato dei Fiori di Valle Armea”. “Il problema è già stato risolto – ha risposto l’assessore Silvana Ormea – Al Moto Club, con cui ci siamo già confrontati, sarà destinato uno spazio che si è recentemente liberato in via Lamarmora. Il trasferimento avverrà dopo il mese di Marzo”. Sempre Andrea Artioli ha poi trattato il tema della viabilità di accesso al mercato annonario chiedendo: “Perchè non siano stati sentiti gli operatori per ascoltare le loro esigenze e perché ci siano banconi non ancora assegnati”. La risposta, per la prima parte, è stata affidata all’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella. “A fronte di confronti e approfondimenti sono state apportate, anche sui specifiche richieste, delle modifiche di un certo rilievo che hanno soddisfatto gli operatori – ha detto – La prima riguarda il senso di marcia dei mezzi che la mattina forniscono le attività. Saranno poi ripristinati i parcheggi per i motorini e poi saranno individuati nuovi posti auto dove c’era l’isola ecologica”. Per l'assegnazione dei banchi ha invece illustrato l'iter l'assessore Mauro Menozzi, che ha spiegato i motivi per i quali non si siano ancora conclusi.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Lombardi ha poi chiesto un intervento per provvedere all’illuminazione adeguata sulla strada che conduce alla Casa Circondariale e l’installazione di panchine in prossimità delle fermate del bus. “E’ ancora da stabilire la titolarità del sedime stradale, che se demaniale, con la possibilità di rientrare nel patrimonio comunale per i necessari interventi – ha detto l'assessore Massimo Donzella - Ho inoltre chiesto la messa a dimora delle sedute, nelle fermate dei mezzi pubblici, per agevolare le sedute delle persone che si recano in visita alla casa circondariale”. “Disponibili a collaborare” ha contro replicato Lombardi, che ha espresso condoglianze alla Polizia Penitenziaria per la scomparsa di un suo agente, nell’incidente stradale avvenuto questa notte che ha causato due vittime.

Luca Lombardi ha poi parlato dell’area compresa tra Piazza Corridoni e via Morardo (vedi foto in gallery) chiedendo “Interventi di riqualificazione sulla pavimentazione, sfalcio del verde, ripulitura dei muri- ha detto – restituendo decoro e sicurezza agli abitanti”. L’assessore Massimo Donzella ha annunciato i lavori necessari, riguardanti anche i servizi, con il rifacimento dell’arredo e della pavimentazione. “Questo darà nuova qualità a quell’area anche in tema di sicurezza” ha concluso.

Infine, dopo un'interpellanza su Rivieracqua (vedi articolo a parte), Andrea Artioli ha chiesto interventi di riqualificazione per la viabilità in zona Tre Ponti. "C'è una situazione agghiacciante, indegna per una città turistica come Sanremo" ha accusato. "Credo che i Tre Ponti siano stati oggetto di tanti interventi portati avanti da questa Amministrazione - ha risposto l'assessore Massimo Donzella - Gli stessi operatori hanno riconosciuto che lavori come quelli effettuati erano attesi da oltre 15 anni. Per quel che riguarda l'uscita, questa è da considerare, ma costa circa un milione di euro perchè è da modificare anche la pendenza verso la linea Aurelia". "Se qualcosa è stato fatto, allora è stato fatto male - ha replicato Artioli - e comunque nessuno se ne è accorto".