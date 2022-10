Sanremo: ok alla pratica sulla disciplina per il recupero dei sottotetti

Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità la pratica sulla disciplina per il recupero dei sottotetti e dei locali, con l’estensione dell'applicabilità agli edifici esistenti al 29/11/2014 e approvazione della pertinente disciplina urbanistica. Il documento, che quindi prevede la modifica di un articolo del PUC, è stata illustrata dall’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella. “Il concetto è sempre quello del costruire sul costruito” ha detto. Il consigliere di Forza Italia Simone Baggioli ha sottolineato l’importanza “dell’attenzione che deve essere prestata al tema dell’efficienza energetica, soprattutto in questo momento storico”. Favorevole anche Andrea Artioli di Liguria Popolare: “E’ necessaria questa modifica”.

La successiva pratica, anch’essa approvata, ha riguardato un aggiornamento al Piano Urbanistico Comunale, finalizzato all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio nell’immobile “Rivolte”.

Si è poi discusso dell’acquisizione di un fabbricato in piazza cassini 16, di proprietà della Cassa Edile “Per la realizzazione di un centro di inclusione sociale” ha spiegato l’assessore Silvana Ormea. Il documento ha ottenuto un voto favorevole all’unanimità.

Ritirata invece la pratica, "Per ulteriori approfondimenti" ha spiegato il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande, sull'acquisizione al patrimonio comunale, per il successivo restauro, della cappella Bottini in via Palma.

L’assise si è chiusa con la trattazione dell’ordine del giorno inerente il progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime. “Si tratta del recepimento delle prescrizioni giunte dalla Regione Liguria – ha illustrato l’assessore Mauro Menozzi – In particolare sull’elisuperficie e l’allevamento ittico”. Anche questa pratica è stata approvata all’unanimità.