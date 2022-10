Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 8 e domenica 9 ottobre, in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 8 OTTOBRE



SANREMO

8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro



9.00-19.00. ‘Ottobre di Pace 2022’: pittura teli sul tema della pace + Mostra costruttori di pace + proiezione film ‘Una forza più potente’. Portico e sala della Federazione Operaia Sanremese (h 9/12-16/19)

10.00-17.00. Giornata informativa per la cittadinanza sui temi ‘Allerta meteo e Come comportarsi in caso di allerta meteo’ a cura del Servizio Protezione Civile del Comune di Sanremo. Piazza Siro Carli

11.00. ‘Tour Ariston’: visita guidata dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston



13.45. 38° Sanremo Volley Cup - Memorial Tessitore: torneo U14 femminile. Mercato dei Fiori, anche domani (più info)

15.00. Sanremo in Sport: manifestazione sportiva organizzata dalle 24 associazioni sportive del territorio che hanno aderito al progetto estivo ‘Sanremo in sport’ estate 2022’. Parco di Villa Ormond (15.00, 16.00 & 17.00 Adulti - 15,30, 16,30 & 17,30 Bambini). Tutti gli eventi sono gratuiti

21.00. Negramaro live a Sanremo: Unplugged European Tour 2022. Teatro Ariston (più info)

23.30. Bay Music Saturday: format creato per divertirsi a ritmo delle migliori hit di musica pop e dance del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)



IMPERIA

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli



17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi

18.00. In occasione del 990 anno di fondazione della Città di Imperia, presentazione del libro di Sergio Cecchinel ‘Caramagna Ligure dal 1850 al 1950 vista da un ‘Abitaisso’ - Raccolta di dati storici e storie di paese’ + Tavola rotonda con i collaboratori del libro + intervento musicale del concittadino Franco Bessone, con canzoni dialettali locali. Scuola elementare ‘Renata Vercesi’ di Caramagna Ligure (ampio parcheggio)

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

BORDIGHERA



8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)



18.00. Inaugurazione mostra del pittore Franco Biga. Sede dell'U.C.D./ANPI in via Al Mercato 8 (fino al 23 ottobre, h 18/19.30)

OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato), info 331 1813155

21.00. ‘Al chiar di Luna … e di Giove’: osservazioni astronomiche guidate ai telescopi e ad occhio nudo. Auditorium comunale

TAGGIA

10.00-18.00. Torneo di beneficienza ‘Io gioco per la LILT’ a favore della sezione LILT Sanremo con due giornate di doppio giallo (iscrizione individuale 20 euro). Amatori Tennis Armesi, info 347 2912694

CERVO



10.00-19.00. Ultimo giorno della Settimana del canto a Cervo: sotto la guida della direttrice artistica M° Franziska Welti l’Oratorio di Santa Caterina ospita un gruppo cantanti, in arrivo da Svizzera e Germania, per un workshop intensivo dedicato al canto corale. Prove aperte al pubblico tutti i giorni negli orari: 10/13-18/19 (più info)



ENTROTERRA



10.00. ‘Fattorie aperte 2022’ (12a edizione), visite, laboratori, attività didattiche a: Pigna, Diano Marina, Perinaldo, Seborga, Sanremo, Lucinasco, Camporosso, Imperia, Diano Arentino. Per saperne di più cliccare QUI e QUI (anche domani)

BADALUCCO

16.00. Raduno Alpini: ritrovo Campo Sportivo + partenza corteo verso Piazza Marconi (h 16.25) + Alzabandiera (h 16.30) + corteo verso Piazza G. Rodi (h 17) + intervento del Sindaco (h 17.15) + corteo verso Piazza della Chiesa (h 17.55) + Esecuzione brani della Fanfara Alpina Colle di Nava (h 18.05) + S. Messa animata dal Coro del Monte Saccarello (h 18.30) + corteo verso Giardin du Prevostu (h 19.15) + commemorazione per Tiziano Chierotti Ore (h 19.30) + Rinfresco (h 20.30)

BORGOMARO

17.30-20.00. Progetto espositivo ‘Il Grande Brivido’ con le opere di 13 artisti. Evento a cura di Anna Angelica Ainio. Palazzo Doria, fino al 30 ottobre (da venerdì a domenica h 17.30/20), info +39 3917191589

CASTELLARO

9.30-12.30. Mostra sulle Biciclette d’epoca facenti parte della collezione privata ‘On the Bicycle’. Dalle 11.00 alle 12.00 possibilità di degustare gratuitamente una deliziosa merenda. Castellaro Golf Resort, Strada per i Piani 1 (venerdì, sabato e domenica fino a fine ottobre

DOLCEACQUA



12.00. Festa Nazionale del PleinAir 2022: ‘Aperitivo di Benvenuto’ con degustazione a base di prodotti tipici locali e Vino Rossese (Sala consigliare) + dalle 15, visita guidata al Centro Storico e Monumenti, info 392 2769395 (per saperne di più cliccare questo link)

MONTEGROSSO PIAN LATTE

16.00. Per il 50esimo anniversario di fondazione della Proloco, momento di incontro intorno ai ricordi ed agli episodi chiave della storia della Pro Loco + celebrazione della Santa Messa + cena conviviale per la comunità animata dal locale Gruppo Musicale Amatoriale ‘I Monelli di Montegrosso Pian Latte’. Piazza ai Caduti

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



SEBORGA



12.00. Festa Nazionale del PleinAir 2022: aperitivo offerto ai partecipanti presso la Sala Consiliare del Comune + dalle 15, visita guidata nelle vie del borgo con dimostrazione di coniatura a martello del Luigino del 1669 della Zecca di Seborga. Ritrovo con la guida turistica presso l’oratorio di San Bernardo, info 392 2769395 (per saperne di più cliccare questo link)

TRIORA



10.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)

FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

8.30-18.00. ‘Terrailla’: primo mercato della ceramica con la partecipazione di molti artisti e artigiani del Sud selezionati per la qualità delle loro creazioni. Place de Gaulle, ingresso gratuito e animazione per bambini gratuita (più info)

NICE



15.00 & 20.00. ‘Starmania’: opera cyberpunk rock di Michel Berger su libretto di Luc Plamondon, una delle primissime opere rock in lingua francese interamente cantata. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163 (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

WORK IN PROGRESS...

DOMENICA 9 OTTOBRE



SANREMO



8.00-19.00. ‘Fiera di Ottobre’: storica manifestazione commerciale sul lungomare Italo Calvino/piazzale Carlo Dapporto

9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori

9.00. 38° Sanremo Volley Cup - Memorial Tessitore: torneo U14 femminile. Mercato dei Fiori (più info)

16.00. Cerimonia del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria dedicata alla Sezione Saggistica con consegna dei Gran Trofei a Pierfrancesco Pingitore e Marco Follini. La giuria popolare sceglie il vincitore della sezione dedicata ai saggi. Modera Mauro Mazza con Carlo Sburlati, Matteo Moraglia, Marino Magliani e Marzia Taruffi. Teatro dell’Opera del Casinò

IMPERIA

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi

VENTIMIGLIA

10.00. ‘Corri per Fabiola’ (4ª terza edizione della manifestazione organizzata per ricordare Fabiola Brancato): corsa di 10 o 5 km e Baby marathon. Evento promosso dall’Associazione ‘Noi4You’. Ritrovo presso Belvedere Resentello con iscrizioni dalle h 8 (più info)

10.00. Per la ‘Giornata nazionale delle Famiglie’, ‘Diversi ma uguali con Geronimo Stilton’: speciali visite guidate allo scavo in corso. Area archeologica di Nervia

10.00-16.00. Per la ‘Giornata nazionale delle Famiglie’, ‘Diversi ma uguali con Geronimo Stilton’: speciali visite guidate alla scoperta del museo e della vita degli uomini preistorici con consegna di materiali didattici gratuiti e il taccuino FAMu2022. Museo preistorico dei Balzi Rossi

15.00. Per la 9ª edizione della ‘Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo F@Mu’, pomeriggio con una serie di attività, ideate in chiave ludica, dedicate a bambini e alle famiglie. Evento gratuito per i bambini (dai 4-12 anni) con ingresso ridotto per gli accompagnatori a 1 euro. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, info 0184 351181

VALLECROSIA



10.00-18.00. ‘Festa della Zucca’ (22ª edizione): itinerari di Zucche, di Fiori, e di Arte oltre a Cultura, Musica, Spettacolo e soprattutto Enogastronomia Centro storico (info e programma a questo link)



BORDIGHERA



18.00-19.30. Inaugurazione mostra del pittore Franco Biga. Sede dell'U.C.D./ANPI in via Al Mercato 8 (fino al 23 ottobre)

TAGGIA

10.00-18.00. Torneo di beneficienza ‘Io gioco per la LILT’ a favore della sezione LILT Sanremo con due giornate di doppio giallo (iscrizione individuale 20 euro). Amatori Tennis Armesi, info 347 2912694



14.00-18.00. Festa dello Sport: presentazione delle associazioni sportive del territorio. Piazza Tiziano Chierotti

DIANO MARINA



9.30. Festa Bearded Collie (5ª edizione): giochi + passeggiata verso l'incompiuta + pranzo presso il Ristorante Terrazza + gioco in spiaggia e consegna attestati e gadget di partecipazione. Spiaggia libera adiacente al porto turistico



10.30. Per la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, apertura straordinaria del Museo Civico del Lucus Bormani con speciale visita guidata alla Sezione Archeologica + dalle 15.30, ‘Giochiamo con la Storia’: laboratorio ludico-didattico per riscoprire i giochi ed i passatempi dei bambini e degli adolescenti all'epoca dell'antica Roma. Museo Civico al Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info 0183 497621

ENTROTERRA



10.00. ‘Fattorie aperte 2022’ (12a edizione), visite, laboratori, attività didattiche a: Pigna, Diano Marina, Perinaldo, Seborga, Sanremo, Lucinasco, Camporosso, Imperia, Diano Arentino. Per saperne di più cliccare QUI e QUI (anche domani)



BAJARDO



9.30. ‘Il Bosco e i suoi frutti’: camminata narrativa con la guida escursionistica Antonella Piccone ed Emilano Cribari (ritrovo a San Rocco, info e prenotazioni al 391 1042 608 + dalle h 10, Mercatino per le vie del paese + dalle 10.00 alle 15.00, Workshop di Calligrafia moderna presso la Biblioteca (info e prenotazioni al 346 8505339 + Proiezione del documentario "Le meraviglie della Valle Argentina" a cura di Andrea Biondo e Maddalena Negro (h 17, Chiesa di San Rocco)



BORGOMARO

17.30-20.00. Progetto espositivo ‘Il Grande Brivido’ con le opere di 13 artisti. Evento a cura di Anna Angelica Ainio. Palazzo Doria, fino al 30 ottobre (da venerdì a domenica h 17.30/20), info +39 3917191589

CASTELLARO

9.30-12.30. Mostra sulle Biciclette d’epoca facenti parte della collezione privata ‘On the Bicycle’. Dalle 11.00 alle 12.00 possibilità di degustare gratuitamente una deliziosa merenda. Castellaro Golf Resort, Strada per i Piani 1 (venerdì, sabato e domenica fino a fine ottobre)

LUCINASCO

10.00 & 16.00. Visita guidata del complesso museale diffuso che trova compendio nella sezione di Arte Sacra, la casa contadina e la raccolta etnografica (tutte le domeniche), 0183 52425

MONTALTO

10.00-18.00. ‘Vivi Montalto’: apertura delle botteghe artigiane e di alcuni spazi per la vendita dei prodotti enogastronomici e dell'artigianato con locali allestiti en plein air nei carruggi del paese + visite guidate alle chiese e ai monumenti (ogni seconda domenica del mese)

MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-18.00. Festa della Castagna (51esima edizione): Esposizione Artigianale ed Antichi Mestieri + Stands - Musica dal vivo + Intrattenimento per bambini + Caldarroste + Street-Food di Paese (Polenta, Pan Fritto, Frittelle di Mela, Gelato di Castagna). Centro storico

PERINALDO



14.30. Grande castagnata in piazza della Chiesa

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

TRIORA

10.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)



FRANCIA

MONACO

18.00. Per la Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, ‘Omaggio a Rachmaninoff’ con Dima Slobodeniouk (direzione d'orchestra), Alexandre Kantorow (pianoforte). In programma: Rachmaninoff e Tchaïkovsky. Auditorium Rainier III (più info)

NICE



15.00. ‘Starmania’: opera cyberpunk rock di Michel Berger su libretto di Luc Plamondon, una delle primissime opere rock in lingua francese interamente cantata. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163 (più info)



Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate