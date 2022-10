Al capitolo Bni di Sanremo il cambio della guardia alla gestione del gruppo di imprenditori (Foto)

Cambio della guardia alla gestione del gruppo di imprenditori del capitolo Bni di Sanremo. Martedì si è insediato il nuovo comitato di gestione che guiderà il capitolo per i prossimi sei mesi.

Una delle caratteristiche del network di provenienza Usa è quella dell’auto gestione attraverso un metodo strutturato sotto il controllo di un director a garanzia del rispetto dello stesso. Ogni sei mesi, anche prorogabili, tre nuovi membri della squadra ruotano alla condizione del capitolo attraverso un passaggio di testimone tra chi ha preceduto.

Il comitato di gestione del capitolo Sanremo è così composto:

⁃ Tina Condro’, presidente che è succeduta a Marco Calabrese;

⁃ Alessandro Isacchi, vicepresidente succeduto a Cristian De Cesare;

⁃ Domenica D’ursi, segretario, succeduta a Tina Condro’.

Il capitolo Sanremo è composto da 34 imprenditori appartenenti ad un ampio ambito professionale ( architetti, imprenditori edili, dentisti, commercialisti, avvocati, geometri , falegnami, consulenti, elettricisti, formatori.. ecc) in definitiva uno spaccato di tutto il mondo imprenditoriale.

Il director che ha seguito il capitolo Sanremo sin dai primi passi è Luca Ferrando che sta proiettando la crescita del mondo BNI in provincia, attualmente è formato da oltre 150 imprenditori: “BNI, in provincia di Imperia, ha una, sempre più, significativa attrattiva, infatti sta rapidamente crescendo nei capitoli e nei membri. Oggi, per un imprenditore è indispensabile far parte di un network e BNI è il primo al mondo per numero dì imprenditori, oltre 300.0000, e per efficacia“.

Marco Calabrese, il presidente uscente e membro fondatore del capitolo afferma: "il Capitolo Sanremo è stato il secondo nato nella provincia dopo l’Imperia ed è formato da una squadra di imprenditori che hanno l’obbiettivo di aiutarsi ad aumentare e migliorare il business di ognuno. In questi tre anni oltre al tangibile miglioramento degli affari, è nato tra noi un legame ancora più stretto, quello di una solida amicizia. Personalmente sono in BNI da circa quattro anni e mezzo avendo già fatto parte, prima, del capitolo di Imperia. Ho un’agenzia immobiliare, e posso dire che BNI mi ha migliorato dal punto di vista professionale e personale“.

Tina Condro’ il neo presidente afferma: “Succedere ad un presidente di successo come è stato Marco non è facile e cercherò di esserne all’altezza. Non nascondo la tensione che avevo nella prima riunione al cospetto di tanti imprenditori di successo, ma l’amicizia di tutti mi ha messo subito a mio agio. La mia professione è la traduttrice legale e sono in BNI da 3 anni, posso dire che la mia esperienza è assolutamente positiva, sono cresciuta sia dal punto del business che della mia capacità imprenditoriale".

Il capitolo Sanremo si riunisce a Pian di Poma presso la Club House del Sanremo Rugby il martedì dalle 7,15 alle 9. Per chi fosse interessato a partecipare ad una riunione può chiamare il director Luca Ferrando al 389 1517946.