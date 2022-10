Anche i Rangers D’Italia al convegno su sicurezza e privacy organizzato dal Comune di Sanremo

Si è svolto qualche giorno fa presso il Casinò di Sanremo un’interessante incontro in materia di videosorveglianza urbana, con particolare riferimento a sicurezza e privacy; al convegno erano presenti anche i Rangers D’Italia Nucleo di Imperia.



"Ormai da molti anni - si spiega nel comunicato - le Guardie Ambientali dei Rangers svolgono, in ausilio alle polizie locali, in diversi comuni liguri controlli in materia ambientale, con particolare attenzione al controllo sul rispetto dei regolamenti comunali in materia di rifiuti; controlli che spesso vengono svolti anche mediante l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza, da qui l’importanza di seguire tutte le normative vigenti e il continuo aggiornamento in questo campo, soprattutto per ciò che concerne la privacy e il trattamento dei dati personali, al fine di svolgere le proprie funzioni con attenzione e nel rispetto dei regolamenti in vigore".