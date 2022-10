Sanremo: “Scritto e mangiato” porta la natura e la sostenibilità in tavola. Il primo incontro dedicato a Libereso Guglielmi.

L’Osteria di via Peri in collaborazione con l’associazione Ristoranti della Tavolozza propone la prima edizione di “Scritto e Mangiato: tutti insieme con l’autore”. Una rassegna letteraria, che vuole unire due piaceri, quello di leggere e quello di mangiare.

Un’occasione unica per visitare i caruggi della vecchia Poggio, parlare e cenare, gustando un menù d’autore insieme a chi ha scritto il libro che abbiamo già letto o che stiamo per leggere. Un momento conviviale, che vuole andare oltre la rituale presentazione in libreria e che promette divertimento e riflessioni sui temi della natura e della sostenibilità ambientale, portati nei piatti con particolare attenzione al territorio ed alla nostra cucina dallo chef Alessandro.

Programma

· Venerdì 28 ottobre: “Ricette per ogni stagione” di Libereso Guglielmi.

· Venerdì 11 novembre: “La cipolla egiziana” di Marco Damele.

· Venerdì 25 novembre: “La staffetta di cucina Ciocheciò” Autori Vari.

Le presentazioni saranno curate dal giornalista Claudio Porchia.

Gli incontri inizieranno alle 19.30 con l’aperitivo con l’autore e seguirà la cena su prenotazione al numero 324.8330018 possibile anche tramite whatsapp.

Il costo per l’aperitivo e la cena è fissato in 25 euro incluso vino della casa.

L'osteria di via Peri si trova al Poggio di Sanremo in via Peri, n. 13 e dispone di una vivace e aggiornata pagina facebook dove potete trovare i menù delle serate.