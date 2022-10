Sanremo: anche settembre è da incorniciare per il Casinò, +38% di incassi ma preoccupazione per le bollette

Anche il mese di settembre è da incorniciare per il Casinò di Sanremo, che termina quelli estivi con un aumento del 38,06% degli incassi, rispetto allo stesso mese del 2021.

Dopo giugno, luglio e agosto che hanno fatto registrare introiti sempre superiori a quelli dell’anno precedente, a settembre sono arrivati altri 3.833.463 euro, con gli ingressi dei clienti che sono arrivati a 14.237, ovvero il 31,85% del 2021.

Un’estate straordinaria, quindi, per l’azzardo matuziano che continua a sognare quei 37/38 milioni a fine anno, che potrebbero essere configurati come un vero e proprio miracolo.

Come sempre regine degli incassi le slot machine, che hanno introitato 3.066.902 euro, vedendo un aumento del 25,66% rispetto al 2021. E’ andata bene anche la roulette francese con 228.430 euro incassati, pari al 36,1% in più del 2021 anche se è stata la ‘Fair Roulette’ a far segnare l’incremento maggiore, il 1.469% in più, arrivando a 161.418 euro. Buoni introiti anche per il ‘Poker cash’, 101mila euro per il 97,78% di incremento.

In calo solo il Black Jack, con 99mila euro e il 3,48% in meno e il ‘Punto Banco’, con 142mila euro di incasso, in calo del 908% rispetto al 2021. Grande euforia nella dirigenza del Casinò ma anche preoccupazione per il caro bollette di fine anno, come tutte le aziende.