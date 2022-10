Lavori di manutenzione sulla pista ciclabile: assessore regionale Marco Scajola: “Ci siamo impegnati con oltre 1 milione mezzo di euro per fare in modo che AMAIE potesse intervenire in maniera significativa sul territorio”

“Siamo felici e soddisfatti, che si possano svolgere i lavori di manutenzione sulla pista ciclabile”, così afferma l’assessore all’urbanistica della regione Liguria Marco Scajola. “Abbiamo stanziato come Regione Liguria una cifra molto importante, ovvero 1.500.000 €, per fare in modo che la manutenzione possa essere svolta da parte AMAIE in tutti i punti più delicati della stessa pista. Per noi la pista ciclabile è qualcosa di fondamentale, per la riqualificazione del territorio e per il suo rilancio economico e turistico. Siamo impegnati da tempo nel realizzare i punti mancanti su tutto il territorio provinciale e ligure. Ma oltre a guardare al futuro, bisogna guardare al presente, ovvero intervenire su quelle parti di pista realizzate già da tempo e che necessitano di manutenzione anche straordinaria, che purtroppo manca da tempo. Questo l’impegno di Regine Liguria, e con questi fondi importanti si potranno dare presto risposte al territorio e dare qualità ad una pista che è un riferimento per molti turisti e per molti cittadini", conclude l’assessore regionale Marco Scajola.