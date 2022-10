Editor video per Windows: come funziona e cosa fare con Wondershare Filmora

Editare video è un’attività che coinvolge sempre più persone perché consente di dare spazio alla propria creatività ed immaginazione, il tutto grazie all’utilizzo di suoni e fotogrammi che, uniti insieme, sono capaci di raccontare storie di ogni genere e comunicare emozioni.

Che sia per hobby o per lavoro, quando si ha a che fare con materiale digitale è importante poter contare su programmi professionali che permettano di modificare l’audio e il video dei contenuti multimediali sulla base delle proprie esigenze, in maniera semplice e senza rinunciare al massimo della personalizzazione.

A tal proposito, nel panorama attuale tra i migliori editor video si distingue senza dubbio Filmora video editor, che mette a disposizione di appassionati amatoriali e professionisti numerose funzionalità con cui intervenire sui contenuti audiovisivi e renderli più accattivanti.

Questo editor video per Windows è dunque un software altamente funzionale e di facile utilizzo, la cui licenza è acquistabile online sul sito ufficiale, con la possibilità di optare sia per la formula annuale che per quella a vita.



Modifica video con le principali funzioni di Wondershare Filmora

Affidarsi a Wondershare Filmora significa avere l’opportunità di modificare audio e video dei propri contenuti multimediali avvalendosi di un editor caratterizzato da un’interfaccia user-friendly e intuitiva.

Il merito è legato al fatto che con Filmora ogni operazione può essere effettuata avvalendosi della funzione drag and drop, con cui i file vengono trascinati sulla piattaforma attraverso il semplice uso del mouse. In questo modo, questo editor professionale può essere impiegato con facilità anche da utenti meno esperti.

Tra le numerose funzionalità messe a disposizione da Wondershare Filmora con cui rendere unico e originale ogni lavoro di montaggio, invece, è possibile menzionare innanzitutto l’effetto green screen, che consente di sostituire lo sfondo di un video con una immagine anche in movimento creata mediante effetti speciali.

Altrettanto interessante risulta essere anche la funzione di Schermo Diviso: tramite essa, al fine di dare maggiore movimento al proprio video editato, si possono mettere insieme fotogrammi generati in tempi diversi ma sempre relativi al medesimo soggetto e/o oggetto.

Di particolare utilità è anche la funzione della sincronizzazione automatica, grazie alla quale audio e video si allineano da soli anche se acquisiti da fonti diverse, così come quella dell’audio ducking, mediante la quale la musica inserita all’interno di un video va a sfumarsi nel momento in cui sono presenti dialoghi che devono risaltare.

Altrettanto utile è anche la modalità istantanea, grazie alla quale basta importare nel software un file che si desidera modificare per ottenere una trasformazione dello stesso in via automatica. Per questo motivo, risulta la funzionalità ideale soprattutto per chi si affaccia per la prima volta al mondo dell’editing video.

Infine, per chi desidera avere accesso ad ulteriori effetti da applicare in sede di montaggio video, Filmora permette di utilizzare plug-in come NewBlue FX, FilmStock e Boris FX Continuum, che comprende effetti come il ritocco dell’immagine, la sfocatura dello sfondo, l’aggiunta di luci sulla scena e tanti altri. A seconda delle proprie esigenze è quindi possibile ampliare le funzionalità offerte dell’editor.

Filmora video editor: dai costi dei piani al supporto per l’utente

Al di là delle molteplici funzioni che vengono messe a disposizione dell’utente, Filmora può essere considerato tra i migliori editor video professionali del momento anche per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo.

Attualmente, infatti, è possibile acquistare la licenza annuale al costo di 44,99 €, mentre il piano a vita prevede il pagamento una tantum di 79,99 €. Il tutto offrendo all’utente l’opportunità di scoprire tutti i vantaggi di Filmora gratuitamente, attraverso un apposito periodo di prova.

Infine, è importante ricordare che affidandosi a Filmora sarà possibile avvalersi di un supporto tecnico costante. Infatti, oltre a una guida accessibile a tutti dal sito web ufficiale, i creators possono contare su video tutorial e sul servizio di assistenza disponibile tramite chat istantanea oppure via e-mail.