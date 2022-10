Sanremo: altre due colonnine per la ricarica delle auto elettriche in città, ecco via Agosti e via Ruffini

La mobilità elettrica, sostenuta da molti e osteggiata da altri, sta aumentando anche nella nostra provincia, sia a due che quattro ruote. E, ovviamente, continua a crescere il numero di colonnine per la ricarica presenti.

A Sanremo ne sono state installate tre fino ad oggi: dopo corso Imperatrice e via San Francesco tocca anche a via Pietro Agosti ma, a breve, ne è prevista un’altra anche in via Ruffini. In un momento in cui si cerca di migliorare la mobilità elettrica, in una città turistica come quella di Sanremo è fondamentale proporre ai turisti più stazioni per ricaricare i mezzi che vogliono far dimenticare la trazione termodinamica. Dopo via Agosti (nelle foto) toccherà anche a via Ruffini, dove i lavori per l’installazione delle colonnine è iniziato ieri.

Senza dimenticare quelle sistemate al Palafiori, come sempre installate dalla ‘Unoenergy Saving Solution’ che offre il servizio di ricarica per le auto. La cultura dell’elettrico deve ancora fare breccia in zona e ogni nuova installazione di colonnine deve essere accolta come una buona notizia.

Le diverse installazioni fanno parte di un progetto più ampio, approvato nei mesi scorsi dall’Amministrazione. Un bando presentato oltre un anno fa e che, per problemi legati all’individuazione dei luoghi di installazione, ha visto un allungamento imprevisto dei tempi. Il progetto prevede 10 colonnine per le auto (20 in totale le stazioni di ricarica) dislocate non solo in centro ma anche in altre zone.

Nel progetto, lo ricordiamo, ha visto la luce anche l’installazione, in piazza Colombo, di due panchine con pannelli fotovoltaici e con prese Usb, che consentono la ricarica di telefonini e apparecchiature in genere.