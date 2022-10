Primo weekend di ottobre in provincia di Imperia: i nostri migliori consigli su cosa fare e dove andare

Cielo e mare e vento. Questi sono i tre elementi che caratterizzano gli eventi di questo fine settimana in provincia di Imperia.

Domenica dalle 14.30 nella parte antistante il litorale dei Comuni di Riva Ligure e Santo Stefano al Mare si svolgerà il Villaregia Air Show con la partecipazione delle ‘Frecce Tricolori’.

Le evoluzioni cominceranno alle 14.30 con la sagoma dell'elicottero del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che svolge compiti di Ricerca e soccorso, cooperazione e intervento. Seguirà lo Stearman del performer di Airshow Emiliano del Buono, spettacolo di intrattenimento e gare di Acrobazia Aerea e di Velocità, mentre la moglie, Danielle Huges, WingWalker di talento, metterà in scena il suo spettacolo da brivido sulle ali del velivolo. Poi è la volta di Luca Salvadori e Guido Racioppoli a bordo di due velivoli acrobatici tra i più performanti del momento (CAP-21DS ‘The Silver Chicken’ e Sukoi 31), che si esibiranno in grandi evoluzioni al limite umano.

Il momento dei velivoli storici sarà colmato dalla presenza del Tiger Moth, un biplano degli anni 30 e, subito in coda, il Messerschmitt con il rumore caratteristico del motore, avversario temuto dai caccia alleati della Seconda Guerra Mondiale. HH139 bianco e rosso è il colore dell'elicottero del soccorso della Guardia Costiera che darà spettacolo con le sue capacità operative. A seguire un elicottero della Guardia Costiera di Sarzana farà una dimostrazione di Ricerca e soccorso, cooperazione e intervento.

Chiuderà la manifestazione alle 16.30 con l'ingresso nei cieli del Villaregia Air Show la formazione delle Frecce Tricolori 2022, a bordo del mitico MB339A, velivolo acrobatico da addestramento in dotazione alla Pattuglia dagli anni 80, equipaggiato del motore Viper 632-43 della Ditta Piaggio Aerospace. L'orizzonte si colorerà del tricolore che sorvolerà i nostri splendidi comuni in un unico e grande abbraccio alle 17.00.

Considerato che l'evento attirerà decine di migliaia di spettatori, consigliamo di raggiungere le due località utilizzando modalità alternative all'auto. Il lungomare è raggiungibile a piedi e in bicicletta dalla pista ciclabile sia da levante che da ponente. Lo spettacolo sarà infatti visibile anche dalla ciclabile.



Oggi e domani la città di Diano Marina sarà palcoscenico dell’11ª edizione del WindFestival 2022. Si tratta del più grande Expo d’Italia dedicato agli action sport di mare e di vento che si articola su cinque grandi aree tematiche che spaziano dagli sport di mare e di vento agli sport di terra. Quest’anno il WindFestival darà ancora più spazio alle discipline adaptive e all’interno dell’area Paralympic gli atleti, anche protesizzati, potranno sperimentare diversi sport come il windsurf, la pallanuoto, il tiro con l’arco, basket e arti marziali. Da segnalare la partecipazione di Granda Waterpolo Ability che porterà in mare il suo campo da pallanuoto galleggiante (il programma di sabato e domenica a questo link).

Dolceacqua e Vallebona ospitano domenica la Caccia ai Tesori Arancioni alla quale aderiscono in tutta Italia un centinaio di borghi Bandiera Arancione. Un modo divertente per conoscere luoghi, persone e sapori delle piccole località certificate dal Touring Club Italiano. L’evento è aperto a tutti, previa iscrizione. Per partecipare bisogna trovarsi al punto di partenza alle ore 10 (piazza Garibaldi per Dolceacqua e piazza XX Settembre per Vallebona) dove si riceveranno gli indizi per partire alla scoperta delle varie tappe, tra vicoli e piazze, botteghe e negozi che custodiscono saperi e tradizioni. Ogni squadra che completerà correttamente la caccia e tornerà al punto di partenza riceverà un piccolo dono del territorio.

Ed ora passiamo agli appuntamenti enogastronomici. A San Bartolomeo al Mare è in corso l’OktoBEERfest. Piazza Torre Santa Maria già da ieri si è colorata di bianco e di azzurro, con i colori bavaresi, per dare il benvenuto a tutti gli amanti della birra, dei piatti tipici della Baviera e della musica dal vivo: ancora due giornate (oggi e domani) dedicate allo street food a tema, a un'accurata selezione di birre, al dj set e alla musica rock suonata dal vivo da tre band locali.

Domani a Taggia torna la Festa della Castagna, giunta alla 19esima edizione. L’evento si svolgerà all’ex mercato coperto dalle 14.30 alle 19.00. Un pomeriggio dedicato alla famiglia: caldarroste a volontà, servizio bar e intrattenimento musicale con il DJ Dave Cox. Già dal mattino, dalle 10.30 alle 12.30, e poi nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 19.00, sarà presente anche l’intrattenimento per i bambini con un’area gonfiabili ad ingresso gratuito.

Per gli appassionati del mondo cinofilo domani a Bordighera c’è un appuntamento imperdibile: il 'Bordighera Dog Show'. Si tratta della terza edizione della mostra canina amatoriale ospitata ai giardini Lowe alla quale parteciperanno tutti i cani, meticci e di razza. Lo start sarà dato alle 10.30 con l’inizio dei giudizi da parte di esperti cinofili e giudici professionisti. Nel pomeriggio al via il ring d’onore e a seguire la premiazione. Nel frattempo però ci saranno anche degli eventi collaterali: alle 16.30 si terrà la dimostrazione del Gruppo Cinofilo della Guardia di Finanza mentre dalle 11 anche una presentazione di giochi con i cani come ‘Agility e Dog Dance’.



Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

