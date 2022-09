Gianni Berrino saluta la Regione: “Un successore della provincia di Imperia? Dovrebbe andare in quel senso, ma ci sono geografie di partito e della giunta”

Che turismo lascia?

“Lascio un turismo con bei numeri, siamo cresciuti tantissimo dal 2015 a oggi. Abbiamo ricominciato a crescere subito dopo la crisi del covid e abbiamo avuto un'estate molto bella con numeri superiori al 2019. L'anno scorso, quindi ancora in pieno covid, in autunno finché c'è stata la possibilità di essere aperti è andata molto bene, fino a fine ottobre si è lavorato bene, penso che le premesse ci siano anche per quest'anno. Naturalmente lascio una regione in cui la destagionalizzazione è finalmente partita, c'è un ritorno al turismo delle origini, perché ricordiamo che in Liguria che il turismo è nato come turismo invernale che poi si è trasformato in turismo balneare che rimane l'ossatura dal punto di vista economico, ma i periodi autunnali e primaverili e l'entroterra stanno dando grandissime soddisfazioni che fanno pensare a uno sviluppo ulteriore nei prossimi anni, anche perché le abitudini dei turisti sono cambiate per il periodo covid”.