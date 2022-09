Coronavirus: in aumento i nuovi positivi nella nostra provincia, tasso di positività oltre il 22%

Sono 932 i nuovi casi Covid oggi in Liguria, stazionari rispetto a ieri ma in rialzo in provincia di Imperia dove sono 154. Sono invece 190 nel savonese, 450 a Genova e 138 a Spezia.

Il dato emerge a fronte di 5.158 tamponi, dei quali 963 molecolari e 4.195 rapidi. Nuovamente alto il tasso di positività, oggi pari al 22,21%.

In aumento, in provincia di Imperia, i pazienti Covid ricoverati: sono 22 (+3) e sempre senza nessuno in terapia intensiva. In aumento anche su base regionale: 126 (+9) di cui 6 (+1) in terapia intensiva.

Oggi viene segnalato un morto in Liguria, un 89enne a Sarzana. Aumentano ancora le persone in sorveglianza attiva: oggi sono 6.069, ovvero 588 in più di ieri.

Sotto il bollettino odierno e l’aggiornamento sulle vaccinazioni