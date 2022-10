Sanremo: in zona salita San Bernardo è stata smarrita la gattina Toffee, si cercano notizie

Toffee non torna a casa da ieri sera. È già stata rubata una volta, ma a lei non piace stare tutto il giorno chiusa. Non va più in giro come una volta, staziona in salita S. Bernardo e salita Zappa vicino a casa sua. Qualcuno l’ha vista?

Per segnalazioni chiamare il 3488922896 oppure il 328 2040019