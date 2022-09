Torna 'Bordighera Dog Show', Mondini: "I proventi della manifestazione saranno devoluti in beneficenza per i cani meno fortunati"

La Città delle Palme, domenica prossima, ospiterà “Bordighera Dog Show”. “La terza edizione della mostra canina amatoriale andrà in scena ai giardini Lowe” - annuncia l’assessore di Bordighera Melina Rodà.

L’iniziativa comporta un onere finanziario a carico del Comune di 800 euro per sostenere le spese attinenti all’evento. “Il Comune ha dato un contributo, il patrocinio e la location” - fa sapere l’assessore Rodà - “L’evento è organizzato dalla signora Mondini”.

“E’ una mostra dedicata a tutti i cani, meticci e di razza, per sensibilizzare i cittadini sull'importanza di un amico a quattro zampe. E’ un modo per poter dimostrare l'amore e la possibilità di divertirsi insieme ai nostri amici pelosi” - spiega l’organizzatrice Alessandra Cinzia Mondini - “Alle 8.30 inizieranno le iscrizioni sul posto, ma la manifestazione ufficialmente inizierà alle 10.30, al campo A1, con l’inizio dei giudizi da parte di esperti cinofili e giudici professionisti iscritti all'ENCI, ente nazionale cinofilia italiana. La giornata si svolgerà fino alle 13, poi ci sarà una pausa ristoro. Dopo di che, ci saranno le altre sfilate davanti ai giudici, che controlleranno la dentatura, le zampe e il mantello. Dalle 15.30 prenderà infatti il via il ring d’onore al campo A1. Al termine della manifestazione ci sarà una premiazione. Nel frattempo però ci saranno anche degli eventi collaterali: alle 16.30, nell’area di cemento armato ai Giardini Lowe, si terrà la dimostrazione del Gruppo Cinofilo della Guardia di Finanza mentre dalle 11 vi sarà anche una presentazione di giochi con i cani come Agility e Dog Dance”.

L'evento sarà diviso secondo i "gruppi" previsti dall'ENCI (da 1 a 10), più una categoria speciale, riservata ai cani non di razza. Le categorie sfileranno in ordine progressivo (seguendo l'appartenenza al gruppo), in modo da creare il dovuto senso di "parità" fra tutti i cani. Saranno inoltre previste delle aree di immissione e disimpegno alla passerella, delimitate da transenne o simili protezioni. L’associazione organizzatrice dell’evento, in collaborazione con la Zampa sul Cuore Educazione Cinofila, verificherà inoltre che ogni animale sia in regola con le norme sull’anagrafe canina (microchip) e con le vaccinazioni richieste, assicurerà, inoltre, la presenza di un veterinario, nonché di acquisire tutti i permessi Asl richiesti per la celebrazione della manifestazione.

Lo scopo principale della manifestazione, proposta dall’associazione culturale onlus La Decima Musa, è quello di promuovere la cultura del cane, del suo benessere sensibilizzando i concorrenti, gli ospiti e gli spettatori sul destino dei cani meno fortunati, costretti a vivere in una gabbia in un canile. "I proventi della manifestazione saranno devoluti in beneficenza per i pelosi meno fortunati che sono ospiti dei canili locali. Sarà inoltre presente l'ENPA con uno stand e probabilmente porterà due o tre cani a sfilare per sensibilizzare l'opinione pubblica e il pubblico presente sull'importanza delle adozioni. Come direbbero gli anglosassoni e in particolare gli americani 'adopt, don't shop'. A questa campagna per le adozioni partecipano gratuitamente anche molte star del cinema negli Stati Uniti" - svela Mondini. Sarà dunque una giornata dedicata agli appassionati e amanti del mondo cinofilo.