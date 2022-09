I rimedi naturali per il mal di gola

Il mal di gola, anche definibile come faringite, è un processo infiammatorio scatenato da un’infezione, che coinvolge principalmente la faringe, ma che può irradiarsi anche alle zone limitrofe, come la laringe, il naso o le tonsille. I sintomi del mal di gola sono irritazione delle mucose e dolore, che può anche diventare particolarmente intenso e accentuarsi durante la deglutizione e i colpi di tosse.

Si tratta di un disturbo molto diffuso, che non è di per sé grave ma che può risultare molto fastidioso e, se non trattato adeguatamente, portare ad aggravamenti e al coinvolgimento di altri distretti. Generalmente correlato agli stati influenzali o al raffreddore, il mal di gola può avere origine virale o batterica e, per combatterlo, è possibile ricorrere sia all’uso dei farmaci più indicati, sia (nei casi meno gravi) a efficaci rimedi naturali, che possono alleviare l’infiammazione e condurre a una più rapida guarigione.

Quali sono i principali?

Gargarismi con acqua salata

Basta mescolare dell’acqua tiepida con del sale, per preparare un rimedio della nonna sempre ottimo nei casi di mal di gola. È sufficiente fare dei gargarismi con questo preparato per dare immediato sollievo alla gola irritata e lenirne i gonfiori e gli arrossamenti.

L’effetto è assicurato, anche se purtroppo non troppo duraturo nel tempo, ed è infatti necessario ripetere i gargarismi di sovente nel corso della giornata. La quantità indicata per questo risciacquato dal potere antisettico è di un cucchiaino di sale ogni 250 ml di acqua.

Gargarismi con erbe balsamiche

I gargarismi più performanti sul mal di gola sono anche quelli fatti con le erbe balsamiche, come l’eucalipto, il timo o il rosmarino, dotate anche di proprietà antisettiche e perfette per rinfrescare e calmare le faringiti.



Anche in questo caso basta mescolare un paio di cucchiai di erbe essiccate con mezzo litro di acqua ben calda, lasciare in infusione circa 15 minuti e procedere poi con i gargarismi, una o più volte al giorno a seconda delle necessità. L'infuso caldo allevia anche la tosse, che spesso accompagna il mal di gola.



La propoli

Prodotto direttamente dalle api, come la pappa reale e il miele, il propolis integratore alimentare ha numerose proprietà benefiche per l'organismo ed ha una spiccata efficacia soprattutto nel trattamento del mal di gola. Si tratta di un rimedio naturale dall’azione disinfettante, antibatterica e antinfiammatoria, che può dare un piacevole sollievo anche alla gola più irritata.

All’interno del propoli si stima siano contenute più di 300 sostanze e la sua azione antibiotica è particolarmente utile nel trattamento della faringite: riesce infatti a inibire l’attività dei batteri e a contrastarne la proliferazione, stimolando la guarigione dall’infezione.

Lo si può usare in gocce, oppure in versione spray, ma lo si trova in commercio anche sotto forma di pastiglie da sciogliere in bocca al bisogno.

Curcuma e miele

Sia il miele che la curcuma hanno effetti positivi sul trattamento del mal di gola. Il miele è da sempre usato per lenire il mal di gola, grazie al suo effetto calmante e la curcuma è dotata di spiccate proprietà antinfiammatorie, che possono essere preziose nel corso di un’infezione alla gola.

Unirli crea un rimedio naturale che agisce sia localmente, sia riducendo gli stati infiammatori dell’organismo: basta mescolare mezzo cucchiaino di curcuma in due cucchiai di miele e assumere il preparato un paio di volte al giorno.

Mantenersi idratati

Bere molti liquidi durante la giornata è un’ottima strategia per mantenere il corpo idratato e assicurare quindi il giusto livello di umidità alla gola. Non si tratta di un rimedio che offre immediato sollievo locale alla faringite, ma aiuta enormemente ad evitare la disidratazione che può rendere ancora più doloroso e graffiante il mal di gola.

Per mantenersi idratati, oltre a bere molta acqua, è possibile anche assumere infusi, brodo caldo e tisane, oppure succhi di frutta freschi, che fungono anche da preziosa riserva di vitamine e sali minerali.