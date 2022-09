Al Capo della Polizia Giannini la cittadinanza onoraria di Riva Ligure "Poniamo grande attenzione alla provincia" (Foto e Video)

Il Capo della Polizia, Lamberto Giannini ha parlato dell’importanza della provincia di Imperia: “Per la sua valenza turistica, per il suo lavoro ma anche perché è terra di confine. C’è massima attenzione dal dipartimento della Pubblica Sicurezza e i rinforzi per migliorare sempre il servizio”. C’è il problema immigrazione a Ventimiglia: “E’ impegnativo e c’è il massimo impegno, per uno dei settori su cui più opereremo. Ci sono situazioni che nascono in altri continenti e sono di grande importanza in questo momento storico. L’impegno sarà sempre massimo”.

La cerimonia è stata accompagnata dalla parola ‘grazie’ come evidenziato dal Sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra: “Una parola dal grande significato. Grazie per tutto quello che fanno le Forze dell’Ordine e la Polizia nello specifico ma anche al Prefetto Giannini. Siamo un piccolo centro di 3.000 abitanti, seppur ambizioso, è stato un onore averlo ospitato insieme alle massime cariche della provincia”. Quali emozioni nel rivedere i giorni del ‘bomba day’ e l’intitolazione a Emanuela Loi: “Sono stati tutti momenti importanti, vissuti con un pathos emotivo diverso. La grande responsabilità della bomba, con la responsabilità di fare le cose bene, insieme al Prefetto Nanei. Qualche notte non abbiamo dormito tranquilli ma tutto è andato bene. L’inaugurazione dello ‘Spazio giovani’ è stato un segnale di attenzione nel 30° anniversario della strage di via D’Amelio, per una donna che deve essere d’esempio per tutti”.

Per l'occasione era presente l'intera amministrazione comunale secondo la formula del consiglio comunale straordinario e solenne. Inoltre, siccome l'ospite d'onore è il Direttore Generale della Pubblica Sicurezza italiana, erano presenti anche le principali cariche istituzionali e delle forze dell'ordine della provincia di Imperia. Da segnalare la partecipazione del prefetto di Imperia, Armando Nanei, del questore Giuseppe Felice Peritore, del comandante provinciale dei Carabinieri Marco Morganti, del comandante provinciale della Guardia di Finanza Walter Mazzei, del comandante provinciale della Guardia Costiera Carlo La Bua, del presidente della provincia Claudio Scajola, degli assessori regionali Marco Scajola e Gianni Berrino, delle consigliere regionali Chiara Cerri e Veronica Russo, del sottosegretario alla Salute Andrea Costa, del Vescovo della Diocesi di Ventimiglia Sanremo, Mons. Antonio Suetta. Nel pubblico non mancavano anche numerosi sindaci ed amministratori dei comuni vicini.



Imponente il dispiegamento di forze in campo per il dispositivo di sicurezza creato per l’occasione. Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, oltre alla Polizia Locale di Riva Ligure, tutti dispiegati intorno al municipio e sul percorso di arrivo del Capo della Polizia.