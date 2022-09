Giornate Europee del Patrimonio 2022: ecco le iniziative dell’Archivio di Stato di Imperia per il 24 e 25 settembre

Tornano sabato 24 e domenica 25 settembre le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa: tante le iniziative culturali proposte dai luoghi della cultura statali e non, seguendo lo slogan “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro”.



L’argomento di quest’anno rappresenta un’opportunità in più per promuovere scelte responsabili riguardo la sostenibilità ambientale, economica e sociale. L’Archivio di Stato di Imperia, in occasione di questo importante evento, presenta: Il passato: una “coperta” per il futuro, un approfondimento sul metodo del reimpiego di materiali pergamenacei antichi e preziosi. Un uso che ci permette di sensibilizzare ancora oggi sull’importanza di tutelare il passato, sotto tutte le sue “vesti”, in questo caso un passato al servizio di un futuro più sostenibile.

Sabato 24 settembre e domenica 25 settembre ore 09.00 – 13.00 (ingresso libero e gratuito). Appuntamento nella sede di Viale Matteotti 105 alla scoperta di alcune curiosità nascoste tra antiche carte attraverso l’esposizione di una selezione di filze notarili. L’evento è organizzato nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla prevenzione del contagio da COVID-19 (si raccomanda l’uso della mascherina). Ultimo ingresso alle ore 12.30.

Per info: as-im@cultura.gov.it. È possibile seguire l’iniziativa anche sui canali social di museitaliani e EHDays. Gli hashtag ufficiali sono: #GEP-2022 e #EuropeanHeritageDays.