Il consueto calo dei tamponi effettuati nel weekend riduce drasticamente anche il numero dei nuovi positivi che sono 16 in provincia di Imperia e 154 in regione.

Stabile anche il numero dei ricoverati all’ospedale ‘Borea’ di Sanremo che oggi sono 19, uno in più rispetto a ieri.

In allegato il bollettino odierno e l'aggiornamento sulle vaccinazioni