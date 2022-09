Bordighera: sanità al centro dell'incontro di oggi con la candidata del Partito Democratico Sandra Zampa (Video)

Sanità in primo piano nel tour ponentino della candidata al Senato del Partito Democratico, Sandra Zampa, ex Sottosegretario del Ministero della Salute (nel governo Conte 2). Dopo aver fatto visita a Cairo Montenotte, oggi pomeriggio tappa a Bordighera.

Con lei abbiamo analizzato la situazione della sanità in regione e nella nostra provincia: “Quanto ho toccato con mano – ha detto - è una situazione molto precaria, con molti disservizi e sofferenze dei cittadini. Ma anche con scelte che mettono in discussione il diritto alla salute e la sanità pubblica. Ci sono molti modi per colpirla e, uno dei più efficaci è quello che, seppur lentamente, tutto funzioni male. In questo modo, per scelta o costrizione, si è forzati ad andare nel privato. Penso che, dopo il Covid avremmo dovuto imparare la lezione per la quale serve una forte sanità pubblica e per questo noi lavoriamo”.

“Abbiamo presentato un programma molto importante – prosegue - e il Ministro Speranza ha messo a disposizione riforme e stanziando risorse negli anni. Anche il Pnrr va nella stessa direzione e anche i Presidenti di regione hanno le opportunità per rilanciare il servizio sanitario pubblico. Qui non so come andrà ma ho visto che a Cairo il bando è andato deserto e la Regione dovrà risarcire il privato che aveva vinto. Non mi sembrano bei segnali”