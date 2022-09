Ventimiglia: arrestati questa notte due stranieri per tentato furto aggravato all'Ovs

Due cittadini stranieri di origine nord africana sono stati arrestati questa notte per tentato furto all’OVS. I due sono stati sorpresi da Carabinieri e Polizia, allertati da un passante, mentre stavano tentato di forzare le casse e rubando alcuni capi di abbigliamento dopo aver spaccato la vetrata della porta di ingresso.

Portati in caserma, hanno dapprima tentato di nascondersi dietro false generalità, poi, dopo aver constatato che non erano nuovi ad attività del genere, sono stati arrestati e dovranno rispondere di tentato furto aggravato e danneggiamento, considerato che nella foga non pochi sono anche stati i danni arrecati alle casse. Nei prossimi giorni si terrà l’udienza di convalida.