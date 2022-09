Sanremo: strada sopra San Martino senza nome, senza illuminazione ma piena di discariche abusive (Foto)

Problemi di toponomastica e anche un po’ di discariche abusive nella zona di San Martino, a monte della casa di riposo ‘Anni Azzurri’, poco sopra via Lamarmora.

La segnalazione ci arriva ovviamente dai residenti, che hanno come recapito ‘Deviazione Aurelia Bis San Martino, via Duca degli Abruzzi, via Lamarmora’. Un indirizzo sicuramente fuorviante per chi deve consegnare la posta o comunque per chi deve trovare il luogo di residenza di amici e parenti.

A dire la verità una volta all’inizio della strada c’era il cartello ‘Deviazione Aurelia Bis San Martino’ ma ora è sparito e rimane come recapito quello delle vie già menzionate. Oltre al problema della toponomastica, che viene vissuto anche in altre zone della città come strada Borgo Opaco che conta ben 5 vie in zone differenti ma con lo stesso nome, nella zona segnalata dai residenti ce ne sono altri due.

Un riguarda i soliti incivili che utilizzano la via come discarica abusiva, abbandonando spesso rifiuti anche ingombranti. Il secondo è la mancanza di illuminazione che rende ulteriormente più pericolosa la via. I residenti chiedono un intervento del Comune e una maggiore attenzione.