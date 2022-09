Ventimiglia ultimo e unico laboratorio politico in provincia tra fratture interne al centrodestra e moti di protesta per le strade

Un’amministrazione di centrodestra mandata a casa dalla Lega, Forza Italia che sbatte la porta in faccia a un sindaco che ha sempre sostenuto, manifestazioni per le strade contro l’apertura di un point elettorale. La Ventimiglia degli ultimi mesi è sempre più calda e non solo per l’ormai annosa questione migranti, e il tutto accade in una provincia di Imperia ormai appiattita con amministrazioni locali che vivono all’insegna del pensiero unico dominante.

Nel giro di qualche mese nella città di confine abbiamo assistito alla deflagrazione del centrodestra con una spaccatura insanabile che ha portato alla caduta dell’amministrazione Scullino, poi, qualche giorno fa, dinamiche ‘di strada’ come non se ne vedevano da tempo. Una doppia dimostrazione di dissenso che pone Ventimiglia in una posizione del tutto differente rispetto ad altre realtà locali in provincia dove anche eventuali pensieri ‘contrari’ vengono sotterrati con una pace spesso solo di facciata.

E così, a pochi metri dalla Francia, la provincia di Imperia riscopre di avere ancora un’anima ostinata e contraria, una piccola falange di non omologazione, una realtà politica e sociale capace di dire di no, di voltarsi dall’altra parte assumendosene tutte le responsabilità. Che sia per staccare la spina a un’amministrazione o per contestare un point elettorale. Ventimiglia è l’unico vero laboratorio politico rimasto, l’unico terreno di confronto e scontro in un Ponente che sembra aver del tutto perso la vis politica in favore di una stabilità di facciata.



Fino al 25 tutte le energie saranno dedicate alla corsa delle elezioni politiche, poi nella città di confine si apriranno i lavori per la costruzione di un nuovo governo cittadino che tenga conto di tutte le differenti anime, delle dinamiche e degli equilibri sempre più precari nell’angolo più estremo del Ponente.