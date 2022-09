Sanremo: primo incontro tra il sindaco Biancheri e i francesi del C.A.R.F., cooperazione per superare i confini nazionali

Sanremo e i vicini comuni francesi si sono incontrati stamani per costruire un futuro rapporto collaborativo che superi i confini nazionali. L'incontro che si è svolto nel municipio sanremese ha portato al tavolo il sindaco del comune matuziano, Alberto Biancheri e una delegazione transalpina con in testa Yves Juhel sindaco di Mentone e presidente del C.A.R.F. Communauté d'agglomération de la Riviera française.

Si tratta di un'unione di comuni francesi che raggruppa 15 municipalità da Mentone a Beausoleil fino in Val Roya. Oltre al primo cittadino matuziano erano presenti l’assessore Mauro Menozzi, la dirigente delle attività produttive Linda Peruggi e il Comandante della Polizia Municipale Claudio Frattarola. Presente anche Confesercenti, che ha partecipato alla realizzazione dell’iniziativa, con il direttore provinciale Sergio Scibilia e il presidente cittadino Mimmo Alessi. Per i francesi invece sono intervenuti:

- Jean-Pierre Vassallo (Vice-Presidente CARF con delega alle Risorse Umane, Cooperazione Transfrontaliera e Valli - Sindaco di Tende)

- Marinella Giardina (Consigliera della CARF - Vice-Sindaco del Comune di Mentone con delega al Commercio, Artigianato, Turismo e attività dell'Ufficio del Turismo)

- Carmela Cartarrasa (Consigliera Comunale di Mentone con delega a Cultura e Commercio)

- Eric Le Floch (Direttore Generale dei Servizi della CARF e del Comune di Mentone)

- Marie Garcin-Zaiter (Direttrice dell'Ufficio del Turismo della CARF)

- Sylvain Michelet (Direttore Generale Servizi Tecnici della CARF)

- Monica Colucci (Giurista incaricata delle Relazioni con l'Italia)

Un primo passo per instaurare una collaborazione di prossimità territoriale costruendo un rapporto consolidato che parta da Sanremo per estendersi sul versante italiano fino al confine coinvolgendo anche gli altri comuni. Un percorso di collaborazione che si muove nel segno di quel Trattato del Quirinale, siglato lo scorso 26 novembre 2021 a Roma dal Presidente del Consiglio Mario Draghi e dal Presidente della Repubblica francesce Emmanuel Macron.



Cooperazione transfrontaliera e una nuova strategia comune che vada oltre i confini delle due nazioni e dialoghi insieme su argomenti di interesse comune per ambiti affini quali turismo, commercio ma anche e soprattutto pista ciclabile e quindi infrastrutture. Ad esempio, è stata ribadita l’importanza dei trasporti, ricordando la centralità dell’aeroporto di Nizza, nonché dell’ambiente e del turismo, legato anche alla possibilità di collegare Piemonte e Liguria attraverso la Via del Sale e un tracciato che porti a Mentone.

Quello odierno è stato un primo incontro su questo cammino e un arrivederci ad un nuovo confronto in ottobre. “E’ stato un incontro molto proficuo e ringrazio il Presidente della Comunità di Agglomerazione della Riviera Francese e Sindaco di Mentone Yves Juhel e tutti gli intervenuti - dichiara il sindaco Alberto Biancheri – perché ci hanno dato la possibilità di porre le basi per rafforzare e strutturare la cooperazione transfrontaliera con progetti mirati allo sviluppo turistico, ambientale e nel campo della mobilità. Un ringraziamento anche a Confesercenti per aver collaborato alla realizzazione dell’incontro".



"Questa mattina abbiamo affrontato tanti temi: da quello relativo all’acqua per trovare indirizzi comuni assieme a tutti i soggetti coinvolti, alla pista ciclabile affinché attraverso una sinergia comune si riesca ad unire i nostri territori, tematica a cui sto lavorando da tempo; dallo sviluppo economico per realizzare filiere comuni alla possibilità di realizzare progetti e partenariati transfrontalieri. Accolgo quindi con piacere la proposta del Presidente della CARF di formare un comitato di cooperazione che riunisca la CARF, Sanremo, i comuni costieri e dell’entroterra e che ci permetta di procedere in modo più strutturato. Mi confronterò quanto prima con i sindaci dei vari comuni per la realizzazione del comitato” - conclude Biancheri.