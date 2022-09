Benessere a casa tua: come ricreare una mini spa

Cosa c’è di meglio, al termine di una giornata intensa, di un meritato relax immersi nella piacevolezza di una mini spa ricreata nella propria abitazione?

È un sogno che può diventare realtà quello di avere fra le mura domestiche l’atmosfera dei migliori centri di benessere. Un Home Wellness insomma: vasche idromassaggio, bagno turco, docce emozionali, saune e minipiscine per la casa e tanto altro ancora.

Potersi concedere del tempo da trascorrere nel massimo comfort, da soli o con la propria famiglia, o in compagnia di amici, coccolandosi in un raffinato ed esclusivo ambiente nella tranquillità di casa vostra; questo è un desiderio che oggi è possibile soddisfare, scegliendo fra diverse soluzioni. Se siete alla ricerca di questo, siete sulla pagina giusta.

Come si progetta una mini spa

È fondamentale prestare la dovuta attenzione alla fase di progettazione, tenendo conto dello spazio a disposizione. Intanto occorre predisporre un locale di casa che abbia le caratteristiche giuste per ospitare la vostra mini spa. Lo spazio minimo che dovete prendere in considerazione per un buon lavoro è di almeno 10 metri quadri. Occhio all’impiantistica che deve essere adeguata e rispondente, per i collegamenti elettrici e idraulici, a tutte le normative ed alle vostre esigenze.

Occorre poi informarsi sui permessi da richiedere prima di procedere con i lavori. In genere non sono obbligatori per interventi non invasivi ma lo diventano se la costruzione è di più grande entità. Nel caso di vasche idromassaggio e docce emozionali, nel sostituire impianti, massetto e tubature, potrebbe rivelarsi necessario richiedere la CILA, ovvero la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata.

Per costruire una piscina interrata occorrono di sicuro permessi e a volte anche la SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

La scelta del prodotto ad hoc

Sono tanti i prodotti disponibili sul mercato per creare una spa in casa, in base alle disponibilità ed agli scopi di ciascuno.

Partiamo dalla sauna che è una solida struttura in legno e può essere di diverse dimensioni, concepita su misura o standard, con uno stile sia tradizionale che moderno. Esistono essenzialmente due tipi di sauna: finlandese e ad infrarossi (quest'ultima riduce i costi dei consumi). Un altro elemento di home wellness è sicuramente il bagno turco o hammam. Si differenzia da una sauna tradizionale per il calore più mite ma l’umidità è superiore.

Una soluzione bella e comoda è la doccia emozionale, nei box muniti di cascata verticale. I soffioni variano in temperatura ed intensità del getto e se accompagnati da luci colorate, in sequenza cromoterapica, sono perfetti per regalarci relax mentale e fisico.

Per il vostro personale spazio benessere, è ideale anche la vasca idromassaggio, che può prevedere una o più postazioni, ed essere predisposta sia all’interno che in un’area esterna.

Dopo aver effettuato le opportune valutazioni, e aver predisposto il budget, la vostra Day Spa può finalmente prender forma e avrete un angolo di felicità per liberarvi dallo stress quotidiano prendendovi cura di voi stessi.