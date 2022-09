Incidente sul lavoro questa mattina all'interno di un'azienda di valle Armea.

Un uomo ha riportato un trauma cranico-vertebrale ed è stato soccorso sul posto dal personale del 118 che ne ha poi disposto il trasferimento in elicottero all'ospedale 'Santa Corona' di Pietra Ligure.

Le sue condizioni non sono gravi ed è stato ricoverato in codice giallo di media gravità.

Trattandosi di un infortunio sul lavoro sono state attivate anche le autorità competenti per ricostruire l'accaduto.