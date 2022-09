Sanremo: crolla una piccola costruzione all'ingresso dell'Aurelia Bis, danneggiata un'auto ma nessun ferito (Foto)

Crolla una piccola costruzione in piazza del Borgo a Sanremo, sulla salita che porta all’ingresso dell’Aurelia Bis. E’ accaduto questo pomeriggio intorno alle 13.30 per cause ancora in via d’accertamento, probabilmente per la vetustà della casetta.

Qualche attimo di paura per il crollo del piccolo fabbricato sul marciapiedi, che si è portato giù anche un albero che è finito su una Peugeot in sosta. Fortunatamente in quel momento su marciapiedi non transitava nessuno altrimenti l'episodio poteva essere tremendamente più grave.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, insieme a una pattuglia della Polizia Locale che, una volta accertato l'accaduto ha attivato i pompieri e un carro attrezzi per la rimozione dell'auto coinvolta.

Sul posto anche gli operai del comune per transennare l'area in attesa di rintracciare il proprietario del manufatto fatiscente al quale verranno addossate la responsabilità dell'accaduto.