Nuove case popolari in provincia di Imperia: Parolini (Arte) "Basta quartieri ghettizzati, sì ad alloggi diffusi"

"Puntiamo a case popolari diffuse sul territorio". E' il principio di Antonio Parolini, amministratore unico di ARTE, Azienda Regionale Territoriale per l'edilizia che sta portando avanti l'acquisto di numerosi alloggi in provincia di Imperia. Non più 'palazzoni' grigi in zone degradate o periferiche ma un nuovo concetto per queste abitazioni a prezzi calmierati, in aiuto alle fasce di popolazione più deboli.

"Personalmente non voglio più vedere cementificazioni folli di palazzi in periferia da destinare a case popolari. - commenta Parolini - Oggi non è neanche economicamente sostenibile, visto l'aumento dei prezzi delle materie prime in ambito edilizio. Senza contare che ci vorrebbe molto più tempo. Per costruire un condominio potrebbero volerci anche 6 anni, con questa strategia abbiamo case pronte in 6 mesi".

Quindi che cosa fate? "Compriamo alloggi sparsi e li ristrutturiamo. Noi amministriamo i fondi ministeriali, quindi abbiamo chiesto una rimodulazione del bando approvato dal ministero, proprio per poter comprare case da privati attraverso i bandi di edilizia residenziale pubblica. - spiega Parolini - Stiamo parlando di 4.1 milioni di euro, tra Imperia e Ventimiglia e 800mila euro di risorse proprie. Così siamo riusciti a prendere 8 abitazioni a Vallecrosia, esaurendo il bando, 2 a Ventimiglia, arriveremo a 27 in 3 anni circa e in futuro puntiamo su Imperia, con 5 alloggi nei prossimi mesi, arrivando così ad un totale di 17 entro qualche anno".