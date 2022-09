Sanremo: è morto Francesco Maccario, aveva 70 anni e per tanto tempo ha lavorato in Comune

E’ morto ieri sera, all’ospedale di Sanremo, l’ex dipendente del Servizio Demografico del Comune matuziano, Francesco Maccario.

Aveva 70 anni ed era in pensione da tempo ma ha lasciato in Comune un ricordo straordinario. Ha lavorato per molto tempo nell’ente ed era stimato ed apprezzato da tutti, sia nel suo impiego che da amici e parenti.

Lascia la figlia Francesca e i nipoti ma anche tanti amici che gli sono stati vicini. Francesco è all'Istituto 'Borea' per chi volesse salutarlo. I funerali verranno celebrati venerdì pomeriggio alle 15.30 alla Chiesa di San Siro.