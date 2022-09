ASL 1 replica alla trasmissione 'Fuori dal Coro' sui disservizi all'Ospedale di Bordighera: "Toni sensazionalistici che mal si combinano con la realtà"

"Un servizio di natura fortemente sensazionalistica, che mal si combina con la realtà dei fatti e con la professionalità di tutto il personale impiegato in quel presidio ospedaliero". L'ASL 1 ha bollato così il servizio televisivo andato in onda ieri sera su Rete 4 all'interno della trasmissione “Fuori dal Coro” nel quale viene evidenziata una situazione di criticità del Punto di Primo Soccorso dell'ospedale Saint Charles di Bordighera. Nel servizio di Maria Letizia Modica Alliata sono stati ascoltati diversi pazienti presso il nosocomio che si sono lamentati per la gestione del servizio sanitario.



"Il servizio televisivo individua delle responsabilità da parte di Asl1 sull'affidamento dell'esternalizzazione dell'attività medica del Punto di Primo Soccorso, per il quale l’azienda sanitaria ha utilizzato una specifica procedura operativa, basata sulla valutazione dei curricula dei medici effettuata da parte dei nostri primari per stabilirne l'idoneità. - specificano in una nota dalla azienda sanitaria - È bene sottolineare che in Asl1, come in tantissime altre aziende sanitarie del Paese, questa soluzione si è resa necessaria per continuare in primis a garantire un servizio al territorio. Pur avendo bandito numerosi concorsi, infatti, la risposta in termini di partecipazione è stata purtroppo insufficiente rispetto alle esigenze e alle aspettative a causa della carenza di specialisti dell’Emergenza-urgenza su tutto il territorio nazionale".



"Non solo: i tempi medi di attesa della relativa presa in carico del paziente sono in linea con quanto normativamente disposto riguardo i codici bianco, verde e azzurro. Ad esempio nel mese di agosto, in cui la popolazione di Bordighera e del suo comprensorio aumenta a causa dei flussi turistici, i minuti di attesa sono stati in media 49 per il codice azzurro, 176 per il codice bianco e 117 per il codice verde, quando rispettivamente il livello di tolleranza definito dalle tabelle ministeriali è di 240 minuti per il codice bianco, 120 minuti per il codice verde e 60 minuti per il codice azzurro" - prosegue.

L’azienda esprime profondo rammarico per la totale mancanza di un confronto: "pur essendo chiamata in causa, Asl1 non ha ricevuto nessuna comunicazione o richiesta da parte della redazione di “Fuori dal Coro” per il dovuto e indispensabile diritto di replica. E, cosa che si ritiene ancora più grave e lesiva della privacy dei pazienti, è totalmente mancata la necessaria comunicazione da parte della troupe di Rete 4 per informare della loro presenza e delle riprese all’interno dell’ospedale" - aggiungono.



"Per quanto concerne le “voci fuori dal coro” degli intervistati, si evidenzia sia che presentavano patologie fortunatamente non gravi sia come le fughe di pazienti verso la sanità francese siano quanto meno fantasiose. Al contrario, circa il 10% degli accessi nel Punto di Primo Soccorso nel mese di agosto ha riguardato proprio cittadini stranieri. In conclusione, Asl1 continuerà, quale compito istituzionale, nella sua azione costante di controllo e verifica del Punto di Primo Soccorso di Bordighera, nell’esclusivo interesse dei pazienti per garantire il corretto espletamento del servizio in questione" - concludono da Asl 1.