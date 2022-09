Ponente territorio complesso per le emergenze, il nuovo DG di Asl1 Stucchi “Centrale 118 ed elisoccorso devono essere potenziati” (video)

Tra le tante sfide per il nuovo direttore generale di Asl1 Luca Stucchi non sarà di secondaria importanza la gestione delle emergenze nel complesso territorio del Ponente, specie sulle strade dell’entroterra.

I collegamenti non sono semplici e spesso servono lunghi tempi di percorrenza per raggiungere le zone più impervie e, poi, per trasportare i pazienti in ospedale. Circostanza a dir poco pericolosa specie nei paesi con alta concentrazione di popolazione anziana.

Il nuovo DG Stucchi vuole affrontare il tema con un potenziamento del sistema di gestione del soccorso: “L’emergenza territoriale risolve buona parte di questi problemi, anche la nostra centrale 118 e il nostro elicottero devono essere sempre più potenziati”.

Le dichiarazioni del direttore generale di Asl1 Luca Stucchi