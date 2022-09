Sanremo: detenuto fugge dal Pronto Soccorso e si scatena la caccia all'uomo, fermato poco dopo in via Volta (Foto)

Un detenuto nordafricano 18enne fugge dal Pronto Soccorso dell’ospedale di Sanremo e si scatena una vera e propria ‘caccia all’uomo’ attorno al nosocomio matuziano di via Borea.

Il fatto è accaduto poco dopo le 10, quando il detenuto è riuscito a sgattaiolare fuori dall’edificio dove era stato portato un’ora e mezza prima a bordo di un furgone della Polizia Penitenziaria. Sembra che l’uomo, questa mattina abbia ingerito volontariamente delle batterie e, per questo è stato disposto il suo veloce trasferimento in ospedale per i controlli del caso e una eventuale lavanda gastrica.

Da appurare se l’uomo avesse premeditato la fuga o meno. Sta di fatto che, una volta uscito dalla struttura, il nordafricano si è prima rifugiato all’interno della residenza per anziani ‘Orpea’, che si trova poco sotto l’ospedale. Qui sono subito intervenuti gli agenti della Penitenziaria, coadiuvati da quelli del Commissariato.

L’uomo è però riuscito ulteriormente a fuggire e si è catapultato in una delle diverse scorciatoie tra via Borea e via Volta, dove è stato bloccato e riportato in carcere in Valle Armea.

Il 18enne è stato arrestato dal comandante di Sanremo, che lo ha sorpreso nel bus diretto a Ventimiglia, dove si era accovacciato tra i sedili. Ottimo l’intuito del comandante che ha bloccato l'autobus in una operazione di polizia che non ha causato panico o pericolo per gli altri.