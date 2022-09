Coronavirus: calano i tamponi e scendono anche i nuovi casi, tasso di positività sotto il 10%

Come ogni lunedì cala il numero dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore e, conseguentemente in rapporto anche quello dei nuovi contagiati. Buone notizie arrivano dal tasso di positività che, giorno dopo giorno continua a scende e oggi è al 9,24%.

Sono 145, in totale, quelli registrati in regione mentre sono 14 in provincia di Imperia, 22 nel savonese, 79 a Genova e 30 nello spezzino. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 1.568, dei quali 329 test molecolari e 1.239 rapidi.

In discesa anche il numero dei ricoverati in Asl 1 Imperiese: sono 31, uno in meno rispetto a ieri. Per fortuna resta a zero il numero dei pazienti in terapia intensiva. Anche su base regionale i ricoveri il dato è in calo, con 173 pazienti, otto in meno di ieri, dei quali uno solo in terapia intensiva.

Oggi non si registrano morti tra i ricoverati per covid in Liguria. Cala il numero delle persone in quarantena: in tutta la regione sono 6.427 (7 in meno rispetto a ieri).

Sotto il bollettino odierno e l’aggiornamento sulle vaccinazioni