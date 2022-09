L’Orchestra Filarmonica Giovanile “Città di Ventimiglia” rappresenterà la Liguria al Festival Bandistico Nazionale

L’Orchestra Filarmonica Giovanile “Città di Ventimiglia” è stata selezionata per rappresentare la Liguria al V° Festival Bandistico Nazionale organizzato dall’Associazione Filarmonica Valle Sacra “Michele Romano” APS di Castellamonte (TO). La commissione, formata da compositori e direttori italiani ed internazionali di chiara fama, ha ritenuto che la Filarmonica della città di confine, diretta dal Maestro e Presidente Franco Cocco: "Sia la più meritevole a rappresentare la Regione Liguria a questo evento".

La manifestazione è inserita come evento collaterale alla 61° Mostra della Ceramica di Castellamonte in programma il 17 e 18 settembre. “Al momento la rappresentante ligure si dovrà confrontare con formazioni bandistiche provenienti da tutta Italia: Marche, Lombardia, Veneto e Valle d’Aosta ed altre se ne aggiungeranno. Questa bella notizia è motivo di orgoglio per Ventimiglia tutta; auguriamo al Maestro Franco Cocco e alla sua Orchestra di ottenere un grande successo anche in questo importante evento” - ha detto Sergio Pallanca.