Ventimiglia: migranti vagano sull'autostrada alla barriera di confine, doppio intervento della Croce Verde Intemelia (Foto)

Doppio intervento, nella prima mattinata di oggi, per i militi della Croce Verde Intemelia alla barriera autostradale di Ventimiglia per soccorrere alcuni migranti, stanchi e disidratati, che vagavano a piedi nella zona di confine dell’Autostrada dei Fiori.

La prima chiamata è arrivata intorno alle 6 ma, una volta arrivata l’ambulanza sul posto, non è servito l’intervento dei militi. Giusto il tempo di rientrare in sede ed è arrivata la seconda chiamata. Tornati alla barriera autostradale i militi hanno caricato i migranti sull’ambulanza, per trasportarli all’ospedale di Bordighera, in codice verde di minima gravità.