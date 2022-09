Sanremo: l'infopoint di via Matteotti parla francese, il 70% dei visitatori viene d'oltralpe

L'infopoint di via Matteotti

Il bilancio dell'estate 2022 all'infopoint di via Matteotti restituisce un dato a dir poco interessante nell'analisi dei flussi turistici cittadini. Arrivati alla fine di agosto è stato calcolato che il 70% dei fruitori del servizio sono francesi, a dimostrazione di coma la meta Sanremo sia ancora di massimo interesse per i vacanzieri d'oltralpe.

La visita di una troupe di France 3 è l'ulteriore dimostrazione di un amore mai celato da parte dei francesi che scelgono di lasciare la Costa Azzurra per qualche ora o qualche giorno in Riviera.

La prima metà dell'estate 2022 ha visto il gradito ritorno dei turisti americani in città e con loro anche molti vacanzieri dal Nord Europa. Ma il turismo francese resta sempre al primo posto in uno scambio di economie tra la Riviera la Costa Azzurra che fa bene al presente e fa ben sperare per il futuro.