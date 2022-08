Sanremo: discariche a cielo aperto nell'entroterra, incivili in azione ma serve maggiore pulizia e controllo (Foto)

Da tempo i residenti dell’entroterra di Sanremo, in particolare le frazioni di San Romolo, Borello e Bevino, ci segnalano una scarsa attenzione da parte di chi è preposto alla raccolta dell’immondizia e dello svuotamento dei cassonetti.

Purtroppo le zone interne e più ‘nascoste’ dagli occhi indiscreti sono sempre più preda dei cosiddetti ‘furbetti’ che lasciano rifiuti di ogni genere, in particolare ingombranti che potrebbero essere regolarmente conferiti (senza costi) nei punti preposti di Valle Armea e Coldirodi o, addirittura, essere ritirati tramite appuntamento.

E, invece, vengono regolarmente gettati in zone appartate, creando delle vere e proprie discariche a cielo aperto, con il rischio di inquinamento. Poi ci sono anche le mancanze di chi deve svuotare i cassonetti e pulire le isole ecologiche (anche se di ecologico hanno davvero poco, viste le foto che vi proponiamo).

Sono proprio i residenti dell’entroterra, infatti, a segnalarci la scarsa attenzione di Amaie Energia nello svuotare i contenitori della raccolta differenziata che, in queste zone viene fatta direttamente dai residenti e non con il sistema del ‘porta a porta’. La zona del cosiddetto ‘giro di Bevino’ è in queste condizioni ma, chi ci ha inviato la segnalazione ci conferma che è identica in tutte le frazioni.

Purtroppo una situazione che si ripete anche in altre zone di collina, dove vengono abbandonati rifiuti di ogni genere come si vede nelle immagini. In questo caso troviamo una lavatrice una poltrona e rifiuti classici di cantiere. Ma anche bottiglie sparse ovunque e altri rifiuti mal conferiti. Più volte abbiamo segnalato le identiche problematiche ad Amaie Energia, raccomandando una fitta rete di foto trappole.

E sempre ci è stato risposto che, in molti casi vengono posizionate, ma spesso anche rubate e distrutte, come accade anche in regione Beuzi a Taggia. La soluzione? Difficile a trovarsi anche se dovrebbe essere quella (utopica) di un maggiore senso civico della popolazione che, invece, se ne infischia totalmente e continua a deturpare territorio e, più generalmente, l’ambiente che la circonda.