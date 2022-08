Sanremo: strada vicinale valle Armea invasa dall'acqua, gli abitanti "Siamo cittadini di questo Comune, ci aiutino"

"E' la terza volta in pochi giorni che ci troviamo in questa situazione".

In effetti, un problema con questa tubatura è palese. A Ferragosto si era registrata una perdita simile e anche nei giorni antecedenti, così come nelle settimane prima. Si tratta di più perdite sullo stesso tubo lungo i 500 metri di questa stradina nella zona industriale di valle Armea. Oggi l'acqua ha invaso circa 300 metri di strada nascondendo buche e avvallamenti.

"Ci hanno detto che non ci sono i soldi per sostituire il tubo o spostarlo. - dice un altro residente - E' diventato pericoloso per chi va in motorino a scuola o al lavoro. Ogni volta si rischia di finire in una pozza e cadere a terra".