Sanremo: detenuto minaccia e aggredisce agenti della Penitenziaria con un coccio di vetro

Non si placa la tensione nel carcere di Sanremo. Per due giorni un detenuto del padiglione C (protetti, riprovazione sociale), condannato in via definitiva per reati di violenza sessuale, ha minacciato e tentato di aggredire la Polizia Penitenziaria utilizzando anche cocci di vetro.

A darne notizia è Fabio Pagani, segretario regionale della UILPA Polizia Penitenziaria: “Il clima nelle nostre carceri è ancora più incandescente. Da un lato il corpo di Polizia Penitenziaria colpito nell’orgoglio, mortificato e ancor di più demotivato, dall’altra alcune frange della popolazione detenuta animate da sentimenti di rivalsa e convinte anche di poter infrangere impunemente le regole. Questi elementi, di per sé fortemente destabilizzanti, divengono assolutamente pericolosi in un carcere come quello di Sanremo con ben 238 detenuti presenti, maggior parte stranieri, che infrangono continuamente le regole. Ben 417 eventi critici dal 1° gennaio a oggi”.