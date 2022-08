Sanremo: imminenti lavori in strada Senatore Marsaglia, la soddisfazione del consigliere Bellini “Intervento importante per estetica e sicurezza”

Il consigliere comunale Umberto Bellini interviene sulle nostre pagine manifestando la propria soddisfazione per gli imminenti lavori in strada Senatore Marsaglia.

Dichiara Bellini: “Ho accolto con grande soddisfazione l'incarico che l'amministrazione comunale ha affidato ad Amaie Energia per procedere alla risagomatura di strada Senatore Marsaglia sino al suo termine a San Romolo. Si tratta in sostanza di liberare da terra, pietre ed erbacce il bordo strada, le cosiddette cunette, ormai inesistenti. Un lavoro importante, forse arrivato con un po' di ritardo, dal punto di vista estetico (San Romolo è meta molto frequentata d'estate, soprattutto questa torrida), ma principalmente per ragioni di sicurezza in vista delle piogge che, dopo questo lungo periodo di siccità, si preannunciano copiose. L'intervento in questione, da me più volte sollecitato, avrà inizio nei primi giorni di settembre”.