Sanremo: sabato prossimo a Monte Bignone, osservazioni del cielo stellato con l’utilizzo di uno straordinario e potente telescopio

Appuntamento straordinario sabato 20 agosto 2022 presso il piazzale antistante la chiesetta per un evento organizzato dalla protezione civile di Sanremo in collaborazione con gli amici astrofili residenti in vetta e con la partecipazione degli illustri divulgatori astronomici Franco Bertucci e Mauro Amoretti di Sanremo.

Alle ore 19.30 verrà celebrata la messa presso la chiesetta del Monte Bignone in occasione del recente recupero della campana posizionata nel campanile grazie al lavoro dei volontari della Protezione Civile di Sanremo, dall’Eko Club e dai tenaci sostenitori di Monte Bignone.

Dopo il tramonto osservazioni guidate con l’utilizzo di uno straordinario e potente telescopio di 60 cm di apertura e lunghezza focale di 2,7 mt messo a disposizione dai volontari astrofili.

Grazie a questo strumento il cielo diventa vivo e si anima regalando uno spettacolo unico. Si potranno osservare i crateri della Luna, l’ombra delle alte montagne sulla sua superficie, il pianeta Saturno con i suoi anelli, Giove con i suoi satelliti galileiani e soprattutto ammirare la Via Lattea sopra di noi, un agglomerato immenso di stelle: la galassia che ci ospita. E poi vedere con i propri occhi che non è sola ma che ce ne sono miliardi di miliardi.