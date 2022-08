Processione e preghiere per invocare la pioggia, ecco cosa ne pensano gli imperiesi (video)

Abbiamo chiesto agli imperiesi cosa ne pensassero a caldo della processione per invocare la pioggia voluta dal parroco di San Giovanni don Alessandro Ferrua.

Il corteo che ha avuto luogo stamattina alle 7 e che si è snodato per le vie di Oneglia ha visto la partecipazione di un centinaio di fedeli invitati a pregare dal canonico della Basilica per porre fine alla siccità, sono piovute non poche critiche, soprattutto via social.

Si tratta, comunque, di un antico rito della Chiesa attraverso il quale tra preghiere e atti di penitenza si invoca quella pioggia che manca da mesi, ma che ha animato un dibattito tra favorevoli e contestatori.