"Non tutti gli alberi": Gianmarco Parodi da Triora alla Francia a 'Parole & Musica alla Rovere'

Gianmarco Parodi sarà il terzo ospite (Sagrato del Santuario di NS della Rovere, San Bartolomeo al Mare, martedì 9 agosto, ore 21:30) di Parole e Musica alla Rovere, il piccolo salotto letterario di San Bartolomeo al Mare: la giornalista Damiana Biga intervista ogni sera un autore diverso lasciando spazio a piacevoli invasioni di campo messe in atto da musicisti sull'onda delle suggestioni suscitate dalle parole dell'autore.

I brevi momenti musicali si alternano così a una piacevole chiacchierata, in cui il pubblico viene coinvolto e reso parte integrante dello spettacolo. Protagonista, insieme a tutti i presenti, la splendida location di piazza Rovere, il sagrato del Santuario di Nostra Signora della Rovere, con il suo bellissimo albero di rovere, il ciottolato e la suggestiva atmosfera che ogni estate si ricrea nel cuore del centro storico del paese.

Gianmarco Parodi è un giovane scrittore già noto nel ponente ligure per le sue capacità narrative. Scrive romanzi di genere fantastico come “Non tutti gli alberi”, edito da Piemme, finalista alla XXXIV edizione del Premio Calvino. Partendo da Triora, borgo arroccato famoso per un grande processo d'inquisizione, passando per la sua città natale, Sanremo, Gianmarco Parodi compie un viaggio narrativo coinvolgente che arriva fino al tormentato confine con la Francia. Insegnante di tecniche della narrazione per Scuola Holden, dove si è diplomato, l'autore conduce anche trekking letterari, passeggiate narrative e laboratori di scrittura online. Ha vinto alcuni premi nazionali di poesia e ha fondato il collettivo poetico Vivaio del Verso.

La serata nel centro storico di San Bartolomeo al Mare sarà arricchita dalla presenza dei Mercenari Rock duo: Marco Oreggia (basso e voce) e Danilo Bergamo (chitarra e voce) interverranno durante la serata parlando di ciò che musicalmente evocano le parole di Gianmarco Parodi. Marco e Danilo partecipano alla serata in duo ma con la loro band (i Roommates) si sono recentemente esibiti al Pistoia Blues Festival nella serata di Joe Bastianich & La Terza Classe, poco prima dei Gov't Mule, il duo. Suoni e luci saranno curati da MA Show Solutions mentre la presenza della libreria Ragazzi di Imperia consentirà a tutti i presenti di acquistare una copia autografata del libro di Gian Marco Parodi.

Le tre serate sono condotte da Damiana Biga, giornalista e copy cresciuta tra Golfo Dianese e Milano. Dopo aver scritto per Vogue Italia e vogue.it, ha curato la rubrica online Note di Stile, mescolando musica rock e storia della moda. Da alcuni anni collabora anche con Federico Crespi & Associati.