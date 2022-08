Sanremo: corto circuito a una lampada in galleria sull'Aurelia Bis, fumo e strada chiusa per le verifiche (Foto)

Un probabile corto circuito a una lampada dell’impianto di illuminazione, ha provocato un incendio nella galleria dell’Aurelia Bis all’uscita del quartiere del Borgo a Sanremo.

Gli automobilisti e alcuni residenti della zona hanno notato fuoriuscire del fumo dalla galleria e hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che, indossate le bombole e le maschere di protezione, sono entrati nella galleria per verificare la situazione.

Intanto gli agenti della Municipale hanno chiuso l’ingresso dell’Aurelia Bis in zona San Lazzaro e al Borgo, dopo aver verificato che nessuno fosse rimasto in galleria. Ora, non appena il fumo si sarà diradato, verrà chiesto all’Anas di intervenire sulla lampada mal funzionante e la strada sarà riaperta.

In molti, tra gli automobilisti, hanno dovuto sopportare disagi, visto che al loro arrivo agli ingressi dell’Aurelia Bis hanno dovuto fare retromarcia e prendere vie alternative.