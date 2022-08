Pigna: bomba di mortaio trovata nella zona di Buggio, operazioni di rimozione in corso (Foto)

Operazioni di rimozione in corso, questa mattina, di una bomba di mortaio trovata una settimana fa da alcuni componenti del gruppo speleologico del Cai, a Buggi frazione di Pigna in alta Val Nervia.

La bomba si trova tra la grotta e Rugli e il Vallone delle Tane e, sul posto, sono presenti i Carabinieri, il Genio Guastatori, gli stessi componenti del Cai e un elicottero. Quando la bomba fu ritrovata il Sindaco di Pigna, Roberto Trutalli, aveva anche emesso un’ordinanza di divieto di percorrere la zona.

Ora sono in corso le operazioni di rimozione in un luogo comunque non particolarmente frequentato vista la zona impervia.