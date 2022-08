Gatto rinchiuso dentro una valigia a Diano Marina, l’Aidaa denuncia in procura per abbandono e maltrattamento di animali

L’associazione italiana Difesa Animali ambiente presenterà una denuncia alla procura di Imperia in merito all’abbandono del gatto che è stato trovato rinchiuso dentro una valigia, sabato scorso, a Diano Marina.

L’Aidaa chiederà che si indaghi non solo per il reato di abbandono ma anche per quello relativo al maltrattamento di animali.